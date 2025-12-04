Dieses unscheinbare Nachbarland wird 2026 das Top-Reiseziel

Immer mehr Menschen holen sich auf TikTok Inspiration für ihre nächste Reise. Nun hat die Plattform die beliebtesten Reiseziele für das kommende Jahr enthüllt und auf Platz eins landet ein Nachbarland, das vermutlich nur die wenigsten auf dem Radar haben.

TikTok ist mittlerweile die erste Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach dem nächsten Traumurlaub sind. Die Plattform hat kürzlich verkündet, dass die Suchanfragen nach Reisetipps im Vergleich zum Vorjahr um unglaubliche 131 Prozent angestiegen sind. Gegenüber der „Daily Mail“ hat TikTok jetzt die Reiseziele vorgestellt, die 2026 auf den Wunschlisten der Reisenden stehen dürften. Die Auswertung der Suchdaten zeigt: Weniger bekannte europäische Hotspots und sogar unerwartete Städtereisen erleben im kommenden Jahr einen echten Boom!

Liechtenstein wird beliebtes Reiseland

Liechtenstein, das winzige Fürstentum zwischen der Schweiz und Österreich, war bisher nicht unbedingt ein Ziel für Massentourismus. Doch dank des „Slow Travel“-Trends rückt unser Nachbarland immer mehr in den Fokus junger Reisender. Die atemberaubende Berglandschaft, die malerische Aussicht auf den Rhein und die charmanten Burgen ziehen immer mehr Besucher an, die den Alltagsstress hinter sich lassen und in einem ruhigen Setting entspannen wollen.

Die Kombination aus Ruhe, Natur und der exklusiven Lage hat Liechtenstein zu einem gefragten Ziel für 2026 gemacht. Auch die Tatsache, dass das Land eine hervorragende Erreichbarkeit von größeren Städten wie Zürich oder Innsbruck bietet, macht es für Kurztrips perfekt.

Frankfurt: Die Städtereise-Hochburg

Auch Städte wie Frankfurt am Main holen jetzt kräftig auf und sind bereit, die klassischen Metropolen wie Berlin und Hamburg vom Thron zu stoßen! Die beeindruckende Skyline, die historische Altstadt und die multikulturelle Atmosphäre machen die Finanzstadt zu einem absoluten Geheimtipp für alle, die sich in die Großstadt-Atmosphäre stürzen wollen.

Italiens geheime Hotspots

Natürlich darf auch Italien auf der Liste nicht fehlen. Zwei Städte, die bisher eher im Schatten der berühmten Reiseziele wie Rom und Venedig standen, erleben 2026 einen regelrechten Hype. Bologna, die Heimat der Spaghetti Bolognese und der ältesten Universität der Welt, wird zunehmend beliebter. Von mittelalterlichen Gassen bis hin zu ausgezeichneten Restaurants, die Stadt bietet alles, was das Herz begehrt.

Auch der weniger bekannte Ferienort Milano Marittima an der Adriaküste wird 2026 immer gefragter. . Hier finden Urlauber nicht nur die Schönheit Italiens, sondern auch eine entspannte Atmosphäre abseits der Massen. Die Kombination aus günstigen Flügen und der Nähe zu bekannten Städten wie Venedig oder Rom macht es zu einem idealen Ziel für preisbewusste Reisende.

Klassiker bleiben weiterhin beliebt

Natürlich werden auch im kommenden Jahr viele klassische Reiseziele weiterhin die Massen anziehen. Spanien bleibt ein Favorit, mit der Costa Brava und Malaga, die als Traumziele für Sonnenanbeter und Kulturinteressierte gleichermaßen gelten. Was Städte angeht, so gehören laut TikTok auch Kopenhagen, Budapest, Florenz und Neapel zu den beliebtesten Reisezielen für 2026.