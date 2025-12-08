Hochzeits-Gerüchte um Superstar Cher und ihren Alexander Edwards

Pop-Ikone Cher sorgt erneut für Schlagzeilen. Laut Medienberichten plant sie eine Hochzeit mit ihrem deutlich jüngeren Partner Alexander Edwards, mit dem sie seit 2022 liiert ist.

Superstar Cher, bekannt durch Hits wie "If I Could Turn Back Time", soll laut der britischen "Sun" eine Hochzeit mit dem 40 Jahre jüngeren Musikmanager Alexander Edwards planen. Die Trauung könnte noch vor ihrem 80. Geburtstag im Mai 2026 stattfinden.

Altersunterschied kein Hindernis

Cher mit Alexander Edwards © Getty

Ein Insider erklärte dem britischen "Mirror": "Cher kümmert sich überhaupt nicht um den Altersunterschied von 40 Jahren und beide sind bereit, sich einander zu binden." Cher selbst wies die Kritik bereits im November in der Sendung "CBS Mornings" zurück: "Die leben ja nicht mein Leben. Niemand weiß, was zwischen uns vor sich geht, aber wir haben einfach eine tolle Zeit."

Glückliche Romanze seit 2022

Cher berichtete weiter, dass das Alter auch für Edwards kein Problem sei, da er sage: "Man wird zwar älter, aber der Geist bleibt jung." Die Sängerin schwärmte von ihrer dreijährigen Beziehung und erzählte, wie oft sie gemeinsam lachen: "Ich liebe ihn einfach. (…) Ich finde ihn wunderschön. Er ist wirklich talentiert. Er ist einer der talentiertesten Menschen, die ich je kennengelernt habe."

© Getty Images

Öffentliche Auftritte und Reaktionen

Die beiden wurden erstmals im November 2022 händchenhaltend in Los Angeles gesichtet. Kurz darauf bestätigte Cher die Beziehung über soziale Medien. In einer Fragerunde auf X erklärte sie: "Lass mich das erklären … Es ist mir scheißegal, was jeder denkt. (…) Ich verteidige uns nicht. Die Hater werden immer haten … Es spielt keine Rolle, dass wir glücklich sind und niemanden belästigen."

Vergangene Ehen

© Getty

Vor ihrer Beziehung mit Edwards war Cher von 1964 bis 1975 mit Sonny Bono (†62) und von 1975 bis 1979 mit Gregg Allman (†69) verheiratet. Offiziell bestätigt hat Cher die Hochzeits-Spekulationen bisher nicht, ihr Sprecher dementierte die Pläne gegenüber "PageSix".