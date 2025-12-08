Alles zu oe24VIP
Backstreet Boys
© Teresa Jodlbauer

50.000 Fans jubelten

Backstreet-Boys-Feuerwerk in Schladming: Ski-Opening bricht alle Rekorde

08.12.25, 12:42
Teilen

Schladming-Dachstein erlebt ein Konzertwochenende für die Geschichtsbücher: Drei ausverkaufte Backstreet-Boys-Shows lockten von 5. bis 7. Dezember 50.000 Besucher aus 61 Ländern ins Planai Stadion. Damit bestätigt das Ski-Opening seinen Status als eines der erfolgreichsten Musik-Events Österreichs.

Die Backstreet Boys präsentierten an allen drei Abenden ihre größten Hits – und sorgten für einen stimmungsvollen Auftakt in die Wintersaison. Die Besucher waren zu 81 Prozent weiblich und durchschnittlich 37 Jahre alt. "I Want It That Way" und "Everybody" ließen das Stadion jeweils in einen riesigen Chor verwandeln.

Bereits das Robbie-Williams-Konzert 2023 erzielte 7,9 Millionen Euro Wertschöpfung und 11 Millionen Euro Impulse für steirische Betriebe. Die Nächtigungszahlen stiegen 2024/25 deutlich: Viele Fans blieben drei Nächte oder länger.

Backstreet Boys

Backstreet Boys

© Harald Steiner

Promi-Auflauf am Planai

Neben tausenden Fans pilgerten auch zahlreiche Prominente nach Schladming: Oliver Pocher, Nino Sifkovis-Ochsenknecht, Paul Pizzera, Melissa Naschenweng und Chris Steger mischten sich ebenso unter die Gäste wie Wintersport-Größen Thomas Muster, Michaela Dorfmeister oder Thomas Morgenstern. DJ Ötzi sorgte am Freitag mit einem Überraschungsauftritt für zusätzliche Begeisterung.

Backstreet Boys in Schladming

Backstreet Boys in Schladming

© Daniel Scharinger

Auch die Politik war vertreten – unter anderem mit Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptfrau Caroline Edtstadler.

Nächster Höhepunkt: Summer-Opening mit Mega-Line-up

Kaum ist die Winter-Saison eröffnet, starten Veranstalter Klaus Leutgeb und die Region Schladming-Dachstein bereits in die Vorbereitung des nächsten Großevents:
Das Summer-Opening 2025 bietet ein Line-up der Extraklasse – Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo treten zwischen 3. und 7. Juni auf. Der Ticketverkauf läuft ab 8. Dezember, 10 Uhr.

Backstreet Boys

Backstreet Boys

© Teresa Jodlbauer

Drei Shows, 50.000 Fans, internationale Berichterstattung und enorme regionale Wertschöpfung: Das Ski-Opening Schladming-Dachstein bestätigt eindrucksvoll seine Rolle als Top-Eventdestination – und legt mit dem kommenden Summer-Opening bereits das nächste Großprojekt nach.

