Abschied von Michelle: Nach letztem Konzert wird sie wieder zu "Tanja"

Michelle steht am 15. Februar 2026 in Berlin zum letzten Mal auf der Bühne. Die Pop-Sängerin beendet damit ihre große Abschiedstournee und feiert gleichzeitig ihren 54. Geburtstag.

Am Sonntag, 15. Februar 2026, 19 Uhr, gibt Michelle ihr finales Konzert in Berlin. Es ist der Abschluss der Tournee "Zum letzten Mal – Die Tournee 2026" und zugleich der letzte Live-Auftritt der Sängerin.

Michelle, die Bühnenfigur, und Tanja Hewer, die Frau dahinter, prägen ihr Leben. "Auf der Bühne bin ich Michelle. Geschminkt und in Show-Kleidung. Nur meine Fans nennen mich so", sagt sie im Interview. "Mein Verlobter, meine Töchter, mein Team, sie alle sagen Tanja. Ich drehe mich auch nur um, wenn jemand Tanja ruft."

© Christian Barz

Schwierige Kindheit und musikalische Rettung

Tanja erlebte in ihrer Kindheit Gewalt, Missbrauch und Verwahrlosung. "Bei uns zu Hause war Gewalt Alltag. Ich kann mich an keinen glücklichen Moment erinnern", erklärt sie in der deutschen "Bild"-Zeitung. Mit neun Jahren kam sie in eine Pflegefamilie, mit 13 haute sie ab und landete in Frankfurt. Musik wurde ihre Rettung und schließlich ihr Beruf.

© Getty

Michelle plant ein langes, emotionales Konzert, um sich bei ihren Fans zu bedanken: "Ich möchte die Bühne mit Würde und Herz verlassen." Familie und Freunde werden dabei sein. Auf die Zukunft als Tanja sagt sie: "Ich will noch mal was ganz anderes machen. Etwas, das es so noch nicht gibt. Es wird anderen helfen. Es wird Energie brauchen. Meine ganze Liebe, mein ganzes Lachen."

Keine Reue

Michelle © Getty

Über Fehler in ihrer Karriere sagt sie: "Klar würde ich manches heute anders machen. Aber ich bin dankbar. Auch für die Arschengel." - "Arschengel" nennt sie Menschen, die einem das Leben schwer machen, aber helfen, das Richtige zu erkennen. Heute fühlt sie sich als stärkste und glücklichste Tanja, die es je gab: "Es gibt ein Leben nach der Bühne. Und ich freue mich darauf."