Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.350 aktien down -0.77% Andritz AG 61.95 aktien up +0.08% BAWAG Group AG 117.80 aktien up +0.08% CA Immobilien Anlagen AG 24.120 aktien down -0.08% CPI Europe AG 15.100 aktien down -1.18% DO & CO Aktiengesellschaft 185.20 aktien equal +0% EVN AG 27.050 aktien down -0.37% Erste Group Bank AG 97.95 aktien up +0.46% Lenzing AG 23.850 aktien up +0.85% OMV AG 47.900 aktien down -0.21% Oesterreichische Post AG 30.550 aktien down -0.81% PORR AG 32.150 aktien up +1.26% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.180 aktien down -1.4% SBO AG 27.950 aktien up +0.36% STRABAG SE 79.90 aktien up +2.57% UNIQA Insurance Group AG 14.760 aktien down -1.86% VERBUND AG Kat. A 63.05 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.800 aktien up +0.21% Wienerberger AG 28.980 aktien down -1.76% voestalpine AG 36.920 aktien down -1.6%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. International
Unsere Tiere - Tierschutz-CH - Vier Pfoten, Mercosur - Sendung 28022021
© oe24.TV

Fiskalratspräsident

Trotz Nationalrats-Verbot: Regierung soll für Mercosur stimmen

03.12.25, 12:52 | Aktualisiert: 03.12.25, 14:07
Teilen

Wirtschaftsforscher Badelt: "Wir können uns nicht erlauben, auf Mercosur zu verzichten". Der Produktivitätsrat gab zehn Empfehlungen ab, um Industrie in Österreich zu halten.

Der Wirtschaftsforscher und Fiskalratspräsident Christoph Badelt rät der Bundesregierung, in Brüssel für das Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten zu stimmen. Österreichs Industrie leide unter den US-Zöllen und brauche dringend neue Absatzmärkte, sagte Badelt am Mittwoch bei der Vorstellung des Produktivitätsberichts 2025, der "Anzeichen für eine Deindustrialisierung" sieht. In der Produktion gingen seit zwei, drei Jahren Arbeitsplätze verloren.

"Wir können uns einfach nicht erlauben, auf Mercosur zu verzichten", sagte Badelt. Sein Eindruck sei, dass die österreichischen Politiker möchten, dass das Handelsabkommen beschlossen wird, aber ohne "Ja" aus Österreich. "Das Unangenehme dabei könnte sein, dass doch relevant ist, wie Österreich abstimmt."

Der Appell kommt trotz Nationalrats-Verbot. Denn der österreichische Nationalrat hat 2019 ein rechtlich verbindliches Veto gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten eingelegt, weil es befürchtete negative Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft und Umwelt hätte.  

Österreich womöglich Zünglein an der Waage

Bis zuletzt war nicht sicher, ob das Handelsabkommen tatsächlich die notwendige Zustimmung finden wird. In Europa sind unter den großen Ländern Frankreich und Polen kritisch bis ablehnend. Fragezeichen gibt es auch hinter Belgien, den Niederlanden, Rumänien und Ungarn. Aufgrund der nach wie vor unklaren Verhältnisse - im Rat der EU braucht es eine qualifizierte Mehrheit - könnte Österreich bei den Abstimmungen also den Unterschied machen.

Badelt sieht deutliche Vorteile für Österreich durch das Freihandelsabkommen. Die Skepsis des ÖVP-Bauernbunds kann er nicht nachvollziehen. Sehe man sich die Zahlen an, drohe keine Rindfleisch-Flut aus Argentinien. "Ich glaube, dass da auch sehr viel Populismus mitgespielt hat, aus dem man dann halt schwer wieder rauskommt."

Zehn Empfehlungen für Industriestandort Österreich

Die Zustimmung zu Mercosur ist auch eine der zehn Empfehlungen, die der Produktivitätsrat, dem Badelt vorsteht, am Mittwoch abgegeben hat. Das Expertengremium, das Österreichs Wettbewerbsfähigkeit in der Güterproduktion untersucht, rät der Regierung, gezielt Schlüsseltechnologien mit hohem Standortpotenzial zu fördern, um den Strukturwandel der heimischen Industrie aktiv zu gestalten. Relevant für den Wirtschaftsstandort seien auch die Fachkräfteausbildung sowie ein klarer Plan für die Energiewende. Österreich sollte sich auch für eine gemeinsame europäische Industriepolitik stark machen und den EU-Binnenmarkt vorantreiben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden