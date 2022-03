Simulationsforscher: Rückgang der Corona-Zahlen noch im März

Nach einem Spitzenwert am Mittwoch soll kommende Woche eine Entspannung der Neuinfektionszahlen folgen.

In Österreich sind den dritten Tag in Folge mehr als 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 51.112 positive Testergebnisse bedeuten den dritthöchsten Wert in der Pandemie und einen Negativrekord für einen Freitag. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf über 3.500 Fälle je 100.000 Einwohner. Mehr als 445.000 Menschen im Land sind als aktiv Infizierte abgesondert, davon 3.048 in Spitalsbehandlung.

Während Wiens Bürgermeister Ludwig angesichts der steigenden Zahlen am Donnerstag ankündigte, die Corona-Regeln wieder zu verschärfen, gibt Simulationsforscher Popper Entwarnung. In einem aktuellen Interview mit "Wien heute" erklärt der Experte, dass mit einem Sinken der Infektionszahlen noch im März zu rechnen sei: “Wir werden jetzt im März ein Abfallen sehen. Das hat aber nichts mit Maßnahmensetzungen zu tun, sondern einfach, dass dem Virus dann sozusagen die Menschen ausgehen.”