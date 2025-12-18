Alles zu oe24VIP
Österreichs Wirtschaft wächst wieder

Rezessions-Ende

Österreichs Wirtschaft wächst wieder

18.12.25, 09:55
Prognose: Österreichs Wirtschaft soll heuer real um 0,5 Prozent wachsen und im kommenden Jahr um 1,2 bzw. 1,0 Prozent.

Wien. Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS erhöhen leicht ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr und 2026. Österreichs Wirtschaft soll heuer real um 0,5 Prozent wachsen und im kommenden Jahr um 1,2 bzw. 1,0 Prozent. Im Oktober gingen die Ökonomen für 2025 von einem Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent (Wifo) bzw. 0,4 Prozent (IHS) aus und für 2026 von 1,1 bzw. 0,9 Prozent.

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) sieht für die heimische Wirtschaft "Licht am Ende des Tunnels". Die Rezession der Jahre 2023 und 2024 war der längste Wirtschaftsabschwung der Zweiten Republik. Das Institut für Höhere Studien diagnostiziert "eine allmähliche Erholung der Investitionstätigkeit".

Die Infografik zeigt die Wirtschaftsprognose für Österreich von 2023 bis 2027 mit Werten von WIFO und IHS. Das Wirtschaftswachstum bleibt laut beiden Instituten 2025 bei 0,5 bis steigt bis 2027 auf bis zu 1,4 %. Die Inflation sinkt von 7,8 % im Jahr 2023 auf unter 2,5 % bis 2027. Die Arbeitslosenquote bleibt stabil bei rund 7 %. Das Budgetdefizit liegt weiterhin bei etwa minus 4 % des BIP. Die Treibhausgasemissionen gehen laut WIFO-Prognose weiter zurück. Quelle: WIFO/IHS.

Schwache Aufschwungsphase 2026/27

Für 2027 prognostizieren Wifo und IHS ein Wirtschaftswachstum in Österreich von 1,4 bzw. 1,1 Prozent. "Aufgrund eines Verlusts an internationaler Wettbewerbsfähigkeit und der protektionistischen Tendenzen im Welthandel dürfte das Tempo der wirtschaftlichen Erholung hinter früheren Aufschwungphasen zurückbleiben", schreiben die IHS-Ökonomen in ihrer Konjunkturprognose.

Die österreichische Industrie dürfte laut Wifo-Prognose "den Tiefpunkt am Jahresende 2025 durchschritten haben". Die heimischen Exporte und die industrielle Bruttowertschöpfung würden im kommenden Jahr "im Sog der Weltwirtschaft" wieder steigen. Von 2023 bis 2025 waren die Ausfuhren rückläufig. Die US-Importzölle, die handelspolitische Unsicherheit und die Schwäche der deutschen Industrie belasten Österreichs Exportwirtschaft. Vom Konsum der privaten Haushalte erwarten beide Institute keine großen Konjunkturimpulse. Inflation und niedrige Lohnabschlüsse würden den Konsum dämpfen.

Inflation wird 2026 spürbar sinken

Gute Nachrichten gibt es bei der Teuerung: Die Inflation soll von heuer 3,5 Prozent (Wifo) bzw. 3,6 Prozent (IHS) auf 2,6 bzw. 2,5 Prozent im kommenden Jahr sinken. Zu Jahresbeginn 2026 entfalle der Basiseffekt des Energiepreisanstieges vom Jänner 2025, wodurch die Inflationsrate um bis zu 1 Prozentpunkt sinke, erklärte das Wifo.

Die schwache Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen Jahren schlug merkbar auf den Arbeitsmarkt durch. Die nationale Arbeitslosenquote stieg von 6,3 Prozent im Jahr 2022 bis auf 7,4 Prozent im Jahr 2025. Im kommenden Jahr erwarten Wifo und IHS einen leichten Rückgang der Arbeitslosenrate auf 7,3 Prozent. Im Jahr 2027 soll die Arbeitslosenquote weiter auf 7,0 bzw. 7,1 Prozent sinken.

