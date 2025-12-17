Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.700 aktien down -2.3% Andritz AG 64.45 aktien equal +0% BAWAG Group AG 122.10 aktien up +0.33% CA Immobilien Anlagen AG 23.100 aktien up +0.96% CPI Europe AG 15.550 aktien up +0.45% DO & CO Aktiengesellschaft 196.00 aktien down -0.51% EVN AG 27.050 aktien up +1.12% Erste Group Bank AG 98.45 aktien down -0.15% Lenzing AG 22.100 aktien down -0.67% OMV AG 46.760 aktien up +1.21% Oesterreichische Post AG 30.700 aktien down -0.49% PORR AG 30.700 aktien down -0.65% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.180 aktien down -1.48% SBO AG 27.500 aktien up +1.1% STRABAG SE 78.50 aktien down -1.63% UNIQA Insurance Group AG 15.540 aktien up +1.44% VERBUND AG Kat. A 61.55 aktien up +1.07% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.80 aktien up +3.51% Wienerberger AG 30.820 aktien down -0.96% voestalpine AG 38.720 aktien up +0.41%
  1. oe24.at
  2. Business
EZB
© getty

Im November

Inflation im Euroraum bei 2,1 Prozent

17.12.25, 11:40
Teilen

Die Inflation in der Eurozone ist vor dem letzten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) im zu Ende gehenden Jahr doch nicht gestiegen.

Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im November erneut um durchschnittlich 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Eine frühere erste Schätzung hatte noch einen Anstieg auf 2,2 Prozent ergeben.

Die EZB strebt für die 20-Länder-Gemeinschaft einen Wert von 2,0 Prozent an, den sie als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum ansieht. Ökonomen gehen übereinstimmend davon aus, dass die Währungshüter ihren Leitzins an diesem Donnerstag zum vierten Mal in Folge bei zwei Prozent belassen werden. Trotz des erwarteten Stillhaltens dürfte es jedoch hinter den Kulissen rege Diskussionen über den künftigen Inflationsausblick und die damit verbundenen Risiken geben. An den Finanzmärkten wird bereits über eine mögliche Zinserhöhung 2026 spekuliert, während einige Analysten dies für verfrüht halten.

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Inflation in Österreich und der Eurozone von Mai 2024 bis November 2025. Österreich hat im November 2025 mit 4,0 % eine deutlich höhere Inflationsrate als die Eurozone mit 2,1 %. Quelle: Eurostat.

Die Kerninflation, bei der die oft schwankenden Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak nicht in die Berechnung einfließen, lag im November unverändert bei 2,4 Prozent. Die EZB verfolgt dieses Maß besonders genau, da es zugrunde liegende Inflationstrends gut abbildet. Die Energiepreise sanken im November um 0,5 Prozent und damit nicht mehr so schnell wie im Oktober, als der Rückgang noch bei 0,9 Prozent lag. Dienstleistungspreise zogen im November um 3,5 Prozent an, nach plus 3,4 Prozent im Oktober.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden