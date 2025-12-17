Alles zu oe24VIP
ski fahren
© Getty Images

81% gegen Urlaub!

Zu hohe Kosten: Jetzt droht uns sogar Tourismus-Einbruch

17.12.25, 08:58
Dem heimischen Wintertourismus droht heuer ein Ausbleiben vieler deutscher Gäste!

Wirtschaftskrise und hohe Kosten wirken sich nämlich zunehmend auf die winterlichen Urlaubs- und Freizeitpläne vieler Menschen in Deutschland aus.

Jeder Zweite spart bei Freizeit

Fünfzehn Prozent wollen in der kalten Jahreszeit Urlaubspläne oder Freizeitaktivitäten einschränken, wie das Umfrageinstitut Yougov in einer Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur ermittelte. Nicht an den Freizeitausgaben sparen wollen 51 Prozent.

81 Prozent sagen ab

Die winterliche Hauptsaison in den Alpen beginnt dieses Wochenende. Yougov befragte vom 8. bis 10. Dezember 2.101 Erwachsene in Deutschland, die Erhebung war repräsentativ. Deutlich wird, dass der Winter im Vergleich zur Hauptreisezeit im Sommer für eine große Mehrheit ohnehin weniger bedeutend ist: Nur 16 Prozent haben einen Winterurlaub geplant, zwei Prozent wussten es nicht, 81 Prozent antworteten mit "nein".

Hälfte unserer Touristen sind Deutsche

Sparen die Deutschen, kann das auch die Nachbarländer erheblich in Mitleidenschaft ziehen: Gäste aus der Bundesrepublik - unter denen Bayern und Baden-Württemberger stark vertreten sind - stellen sowohl in Österreich als auch der Schweiz die größte Gruppe der Winterurlauber. In Österreich kam laut amtlicher Statistik in der vergangenen Wintersaison fast die Hälfte der Hotelgäste aus Deutschland, in der Schweiz immerhin noch gut zwölf Prozent. Die alpinen Winterurlaubsgebiete gehen in allen drei Ländern dennoch optimistisch in die Saison. Im vergangenen Jahr stiegen die Gästezahlen.

