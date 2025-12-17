Alles zu oe24VIP
© getty/Symbolbild

Insider

Amazon plant Milliarden-Coup mit OpenAI

17.12.25, 08:47
Wert von OpenAI könnte damit auf über 500 Mrd. Dollar steigen

Der US-Techkonzern Amazon führt einem Insider zufolge Gespräche über eine milliardenschwere Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI.

Unternehmen für künstliche Intelligenz 

Die Transaktion könnte das Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) mit über 500 Mrd. Dollar (424,6 Mrd. Euro) bewerten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Amazon könnte etwa 10 Mrd. Dollar investieren, die Gespräche seien jedoch "sehr im Fluss".

Amazons Trainium-Chips 

Zuerst hatte die Publikation "The Information" über die Gespräche berichtet. Dem Bericht von "The Information" zufolge plant OpenAI zudem, Amazons Trainium-Chips zu verwenden. Diese konkurrieren mit den Chips von Nvidia und Google. OpenAI und Microsoft reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Bericht.

