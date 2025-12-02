Alles zu oe24VIP
Experte: "Putin ist sehr gut im Bluffen und Drohen"



02.12.25, 22:08
Bei Armin Wolf spricht Polit-Weltstar Fukuyama über Putin, Trump und Biden.

Star-Politologe Francis Fukuyama sprach am Dienstagabend über den Ukraine Krieg, Putin und Trump. Bei ZIB2-Anchor Armin Wolf sagte er: "Putin ist sehr gut im bluffen und drohen." Fukuyama glaubt nicht, dass Putin wirklich einen Krieg mit Europa anstrebe. Davor habe er Angst, er sei nicht bereit dafür.

"Biden hatte Angst" 

Die Ukraine hätte bei Lieferung von Langstreckenwaffen schon im ersten Kriegsjahr "beste Positionen für eine wirkliche Waffenstillstandsverhandlung" einnehmen können, sagt Fukuyama. "Biden hatte Angst", sagt der Experte.

Die baltischen Staaten und Polen seien gefährdet, wenn Putin nicht gestoppt wird. Fukuyama sagte einst, dass es zur liberalen Demokratie kein Gegenmodell mehr gebe. "Ich hätte nicht gedacht, dass die USA einem Demagogen wie Trump erliegen würden. Er wäre gerne König. Ich hätte nicht gedacht, dass die Amerikaner für jemanden stimmen, der 2020 grundlegende politische Prinzipien angegriffen hat wie Trump."

