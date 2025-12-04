ORF-Generaldirektor erfreut über Israel-Teilnahme

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann äußert sich zur Teilnahme von Israel beim ESC 2026. Der 70. Song Contest findet in Wien statt.

Freudig reagierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einem Statement auf die Entscheidung, wobei er nochmals darauf verwies, dass beim ESC Künster teilnehmen von öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten und keine Regierungen.

"In den vergangenen Wochen habe ich mich für eine Teilnahme des öffentlich-rechtlichen Senders von Israel persönlich eingesetzt und begrüße, dass KAN beim 70. Eurovision Song Contest in Wien dabei ist. Im Sinne eines gelebten kulturellen Dialogs und zur Unterstützung und Stärkung der demokratiepolitischen Rolle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als solche, war es wichtig, hier keine Brücken abzubrechen. Die Bedenken einiger EBU-Mitglieder wurden sehr ernst genommen und mit neuen und angepassten Regeln darauf reagiert, die von der EBU-Generalversammlung mehrheitlich angenommen wurden."

Wenn sich nun einzelne Sender gegen eine Teilnahme entscheiden würden, bedauere er dies selbstverständlich zutiefst. Parallel zur Bekanntgabe der EBU kam dabei bereits die erste Absage einer TV-Anstalt. So werden die Niederlande fix nicht am Bewerb in Wien teilnehmen, kündigte der Sender Avrotros in einer Aussendung an.