900 neue BILLA-Lehrlinge starten ins Berufsleben

Ein herzliches Willkommen für die #nextbillageneration: BILLA begrüßt heuer 900 Nachwuchstalente bei Willkommenstagen in mehreren Bundesländern – und erhöht das Lehrlingseinkommen bereits ab dem ersten Lehrjahr.

v.l.n.r.: Lena Preglau (Lehrlings- & Nachwuchsförderung, People & Culture BILLA), Marie Huck (Learning & Development, People & Culture BILLA), Lisa Köb (Head of People & Culture BILLA), Irina Zoder (Lehrlings- & Nachwuchsförderung, People & Culture BILLA) und Sandra Kovacs (Teamleitung Lehrlings- & Nachwuchsförderung, People & Culture BILLA) waren bei den Willkommenstagen vor Ort. © Billa AG/Harson

Mit einem großen Empfang hat BILLA auch heuer seine neuen Lehrlinge begrüßt. Insgesamt 900 Jugendliche aus allen Regionen Österreichs starteten bei sieben Willkommenstagen in Wien, Salzburg, Linz, Graz und Villach offiziell in ihre Ausbildung. Begleitet wurden sie von rund 490 Ausbilder:innen, die ihnen Einblicke in das Unternehmen und den Alltag in den Märkten gaben. Bei den Veranstaltungen konnten die Lehrlinge nicht nur ihre künftigen Teams, sondern auch zentrale Ansprechpartner:innen kennenlernen – darunter das Team der Lehrlings- & Nachwuchsförderung, den Betriebsrat und die Vertriebsdirektion. Ziel der Willkommenstage ist es, jungen Talenten einen vertrauten und motivierenden Start in ihr Berufsleben zu ermöglichen.

v.l.n.r.: Lisa Köb (BILLA Head of People & Culture) und Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb) begrüßten die Lehrlinge. © Blla AG/Harson

"Unsere Lehrlinge sind die Zukunft von BILLA“

„Unsere Lehrlinge sind die Zukunft von BILLA und schon heute ein wichtiger Bestandteil der Teams in den Märkten“, betont Kai Pataky, BILLA Vorstand Vertrieb. Er unterstreicht die Bedeutung einer hochwertigen Ausbildung ebenso wie die Notwendigkeit attraktiver Rahmenbedingungen. Um die Lehre noch attraktiver zu gestalten, hat BILLA das Lehrlingseinkommen erst im September erneut angehoben – auf 1.320 Euro bereits im ersten Lehrjahr.

Zudem setzt der Lebensmittelhändler auf regionale Lehrlingsbetreuer:innen, um eine bestmögliche und individuelle Förderung sicherzustellen.

Auch heuer lud BILLA seine neuen Lehrlinge zu den Willkommenstagen ein, um ihnen einen guten Start in ihre Ausbildung zu ermöglichen. © Billa AG/Harson

Noch freie Lehrstellen in mehreren Bereichen

Wer ebenfalls Teil eines der größten Lebensmittelhändler Österreichs werden möchte, kann sich weiterhin bewerben. Besonders im Einzelhandel und in der Konditorei sucht BILLA noch engagierte junge Menschen. Bewerbungen sind unkompliziert über das Jobportal möglich. Neben der klassischen Lehre bietet BILLA zahlreiche Zusatzqualifikationen, etwa Lehre mit Matura, sowie attraktive Prämien für gute Leistungen bei Berufsschulabschlüssen und Lehrabschlussprüfungen. Nach erfolgreichem Abschluss steht Lehrlingen auch das Nachwuchsführungskräfteprogramm offen.

Die aktuellen Lehrlingseinkommen im Überblick:

• 1. Lehrjahr: 1.320 Euro

• 2. Lehrjahr: 1.540 Euro

• 3. Lehrjahr: 1.940 Euro

• 4. Lehrjahr: 1.990 Euro

Ausbildung in zehn Lehrberufen

Von Einzelhandel über Systemgastronomie bis hin zur Medienfachkraft: BILLA bildet aktuell in zehn verschiedenen Lehrberufen aus. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Doppellehre – etwa als Einzelhandels- und Bürokaufmann:frau. Während der gesamten Ausbildungszeit begleitet die Lehrlings- und Nachwuchsförderung die jungen Talente, um ihnen neben der jeweiligen Ausbilder:in eine weitere vertraute Ansprechperson zu bieten.

Offene Stellen sind jederzeit in der REWE Group Jobbörse https://rewe-group.jobs/de/jobs?jobLevelIds=6&accountingCompanyIds=02100&provinceIdList=AUT-6&displayedAccountingCompanyIds=02100&sortField=Relevancy&sortDirection=Descending&includeFilters=true&includeInternal=false&limit=15

abrufbar.