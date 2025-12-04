Alko-Lenker crashte mit 2,2 Promille in Bikerin: Amelie (20) tot

Der 41-jährige Autolenker kam mit 2,2 Promille von der Fahrbahn ab.

Weil er im September mit seinem Pkw in Inzersdorf-Getzersdorf, Bezirk St. Pölten-Land, die 20-jährige Motorradlenkerin getötet haben soll, ist ein 41-Jähriger am Donnerstag in St. Pölten zu 14 Monaten Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen grob fahrlässiger Tötung ist nicht rechtskräftig. Der geständige Niederösterreicher - er hatte zumindest 2,2 Promille - war mit seinem Fahrezeug auf die Gegenfahrbahn der L113 geraten.

Ereignet hatte sich der folgenschwere Crash auf der laut Einzelrichter "kerzengeraden Straße" am Nachmittag des 27. September. Die 20-jährige Amelie erlag an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Bereits unmittelbar zuvor war der 41-Jährige Zeugen zufolge durch eine riskante Fahrweise aufgefallen. Er selbst habe jedoch gedacht, den Wagen gut zu beherrschen, gab der Angeklagte zu Protokoll.

Bei der Kollision habe es einen "Riesenknall" gemacht. Er sei ausgestiegen und habe die 20-Jährige liegen gesehen, so der Beschuldigte. In weiterer Folge habe er Reanimationsversuche gestartet. Der 41-Jährige selbst erlitt bei dem Zusammenstoß eine Gehirnerschütterung und Frakturen.

Warum Bier und Schnaps? "Ich weiß es echt nicht"

Bevor er sich ans Steuer des Autos setzte, hatte er in einer Bar in Traismauer (Bezirk St. Pölten) Bier und Schnaps konsumiert. Was ihn zum Trinken bewogen hat? "Ich weiß es echt nicht."

Generell war es nicht die erste Alko-Fahrt des 41-Jährigen. Der Mann weist laut Richter seit 2021 zahlreiche verwaltungsstrafrechtliche Vormerkungen auf, wurde auch zwei Mal beim Lenken eines Kfz unter Alkoholeinfluss erwischt. Zudem wurde der österreichische Staatsbürger 2023 wegen einer Sachbeschädigung in Wien zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Von einem Widerruf der Strafnachsicht wurde hier am Donnerstag abgesehen, es erfolgte aber eine Verlängerung der Probezeit auf fünf Jahre.

Verteidigerin: "Größter Fehler seines Lebens"

Nach dem Verkehrsunfall im September sei der Angeklagte stationär behandelt worden, führte die Verteidigerin ins Treffen. Dem 41-Jährigen sei es "gesundheitlich und psychisch" nicht gut gegangen, er spreche nunmehr vom "größten Fehler seines Lebens": "Es vergeht kein einziger Tag, an dem er nicht an diesen Vorfall denkt."

Fahren unter Alkoholeinfluss sei aktuell im Steigen und werde auch bagatellisiert, hob der Einzelrichter bei der Urteilsbegründung hervor. "Nur wenn was passiert", dann könne es "mit sehr tragischen Folgen" verbunden sein. Es sei daher eine Strafe notwendig gewesen, die auch generalpräventiv wirke. Aber: Aus Sicht "der Eltern der Verstorbenen wird man wahrscheinlich nie schuld- und tatangemessen urteilen können". Die Verteidigerin meldete gegen das Urteil Berufung an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.

Bikerfreunde sammelten Geld

Ihre Motorradfreunde hatten nach dem Tod von Amelie Geld auf GoFundme gesammtelt. "Sie war wie ein Engel auf Erden und hat es immer geschafft, uns allen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", so ein Schreiben der Biker. Mit ihrer warmherzigen Art hätte sie Menschen berührt und das Leben schöner gemacht.

"Neben ihrem Bachelor-Studium im Bereich Data Science hat sie fleißig bei Burger King gearbeitet, wo sie erst kurz vor ihrem Tod zur Schicht-Managerin befördert wurde. Wir, ihre Motorradgruppe, haben sie dort oft besucht und jedes Mal hat sie uns mit ihrer Freude und Energie angesteckt."