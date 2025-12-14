Auch Jungpapa Kraft kann ÖSV-Adler nicht retten

Jungpapa Stefan Kraft, der unsere Adler beim 1. Klingenthal-Springen am Samstag als Zweiter hinter Überflieger Domen Prevc (SLO) zurück aufs Podest geholt hatte, ging bei der Revanche am Sonntag (und dem neuerlichen Prevc-Sieg) leer aus. ++ Mehr in Kürze. ++

Stephan Embacher wurde beim neuerlichen Prevc-Sieg am Sonntag als bester ÖSV-Adler Achter - vor Manuel Fettner (9.). Für Kraft, nach dem ersten Durchgang noch Siebenter, blieb nur Platz 11. Gesamtweltcup-Titelverteidiger Daniel Tschofenig kam über Platz 18 nicht hinaus, Youngster Jonas Schuster wurde 19.

++ mehr in Kürze ++