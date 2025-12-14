Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Auch Jungpapa Kraft kann ÖSV-Adler nicht retten
© gepa

Klingenthal:

Auch Jungpapa Kraft kann ÖSV-Adler nicht retten

14.12.25, 17:21
Teilen

Jungpapa Stefan Kraft, der unsere Adler beim 1. Klingenthal-Springen am Samstag als Zweiter hinter Überflieger Domen Prevc (SLO) zurück aufs Podest geholt hatte, ging bei der Revanche am Sonntag (und dem neuerlichen Prevc-Sieg) leer aus. ++ Mehr in Kürze. ++

Stephan Embacher wurde beim neuerlichen Prevc-Sieg am Sonntag als bester ÖSV-Adler Achter - vor Manuel Fettner (9.). Für Kraft, nach dem ersten Durchgang noch Siebenter, blieb nur Platz 11. Gesamtweltcup-Titelverteidiger Daniel Tschofenig kam über Platz 18 nicht hinaus, Youngster Jonas Schuster wurde 19.

++ mehr in Kürze ++

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden