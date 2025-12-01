Robert und Carmen Geiss: Beauty-Streit um Tochter Davina eskaliert

Carmen und Robert streiten heftig wegen der Schönheitsoperationen ihrer Tochter. Was die Mama vollkommen normal findet, stört den Papa enorm.

Kaum hat sich die Aufregung rund um ihre frisch operierte Nase gelegt, sorgt Davina Geiss (22) schon wieder für Schlagzeilen. Ihr jüngster Instagram-Post, der sie im Bikini zeigt, entfacht die nächste Diskussion – diesmal wegen eines Pflasters an einer Stelle, die auf mehr als einen simplen Sonnenbrand schließen lässt. Hinter den Kulissen soll vor allem Vater Robert wenig begeistert sein.

Mehr lesen:

Auffälliges Detail: Vergrößerte Oberweite und sichtbares Pflaster

Die älteste Tochter der Millionärsfamilie zeigt sich in einem knappen Zweiteiler – und sofort fällt vielen auf: Ihre Oberweite wirkt größer als bisher. Zudem ist unter dem Stoff ein kleines Pflaster zu erkennen, genau an jener Position, an der nach einer Brustvergrößerung üblicherweise die Narbe sitzt. Dass das reiner Zufall ist, glauben die wenigsten. Nur wenige Wochen nach ihrer geheimen Nasen-OP, von der Robert angeblich erst im Nachhinein erfuhr, scheint Davina den nächsten Eingriff hinter sich gebracht zu haben – offenbar wieder ohne Rücksprache zu halten.





Familienstreit vorprogrammiert

Kein Wunder, dass innerhalb der Familie die Stimmung angespannt ist. Während Carmen Geiss (60) Schönheitskorrekturen generell offen gegenübersteht – erst kürzlich ließ sie sich selbst erneut liften –, lehnt Robert Geiss (61) derartige Eingriffe bei seiner Tochter ab. Schon vor dem Nasen-Eingriff habe er gemeint, sie sei „viel zu jung für so was“. Und nun steht er erneut vor vollendeten Tatsachen.

Brisant wirkt in diesem Zusammenhang auch eine frühere Szene aus dem Fernsehen: Carmen scherzte damals über eine mögliche Brustvergrößerung ihrer Tochter und meinte: „Na ja, ich würde ja operieren.“ Wenig später relativierte sie den Kommentar und betonte, dies sei „natürlich nur Spaß“ gewesen und ihre Töchter seien „so perfekt, wie sie sind“. Doch das aktuelle Foto wirft erneut Fragen auf – und das sichtbare Pflaster sorgt für entsprechenden Gesprächsstoff.

Expertin ordnet das Foto ein

Die Schönheitsmedizinerin Dr. Sonja Tomschik vom Hanseaticum Hamburg erklärt gegenüber „Closer“: „Was man auf dem Foto sieht, könnte durchaus ein sogenanntes Silikonpflaster sein. Diese werden nach Brustoperationen häufig eingesetzt, um die Heilung zu unterstützen und die Narbe vor Sonne und Reibung zu schützen.“ Sollte Davina tatsächlich einen solchen Eingriff hinter sich haben, scheint sie zumindest auf die richtige Nachbehandlung zu achten.

Beauty-Wahn als Dauer-Thema bei den Geissens

Mit Anfang 20 bereits zwei sichtbare Eingriffe – das sorgt in der ohnehin glamourgeprägten Familie für zusätzliche Spannung. Carmen kämpft selbst unentwegt gegen Falten, während Robert seine Töchter am liebsten so sehen würde, „wie die Natur sie geschaffen hat“. Hinter den Kulissen soll der Streit darum immer wieder eskalieren – und mit Davinas neuem Post gewinnt das Dauerthema erneut an Brisanz.