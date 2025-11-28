"Die ist kein Model!" Robert Geiss lacht im TV über Leni Klum

In der neuen Casting-Show auf RTLZwei amüsiert sich der Unternehmer über einen Seitenhieb gegen die Klum-Tochter. Carmen Geiss verschlägt es die Sprache.

Dass Leni Klum immer wieder für Diskussionen sorgt, ist längst nichts Neues. Doch diesmal fällt ein Kommentar über sie an einer Stelle, an der man es nun wirklich nicht erwartet hätte: mitten in der neuen Castingshow „Traumjob Prinzessin“ – einer Sendung, die mit ihr eigentlich gar nichts zu tun hat.

Der Auslöser? Ein harmloses Kennenlernen der Kandidatinnen. Der Effekt? Ein Satz, der im Netz für hochgezogene Augenbrauen sorgt.

Plötzlich geht es um Leni Klum

Im kleinen Fürstentum Seborga in Ligurien sucht eine Jury rund um Fürstin Nina von Seborga, Carmen und Robert Geiss sowie Benimmtrainer Sascha Lilic eine neue Jahres-Prinzessin. 25 Kandidatinnen kämpfen um die repräsentative Rolle und 50.000 Euro.

Doch schon in den ersten Minuten wird klar: Sascha Lilic nimmt kein Blatt vor den Mund. Als Kandidatin Laura erzählt, sie arbeite als Model, reagiert Lilic sofort skeptisch. „Aber du bist ziemlich klein.“ Er zweifelt sogar daran, dass sie jemals in Paris gelaufen sei.

Carmen Geiss hält dagegen und betont, dass Lauras Größe von 1,76 Meter absolut modellike sei. Und genau hier fällt die Bemerkung, die anschließend Wellen schlägt. Carmen denkt laut über bekannte kleinere Models nach und fragt: „Wie groß ist eigentlich Leni Klum?“

Die Antwort von Lilic kommt ohne Zögern – und mit maximaler Schärfe: „Das ist kein Model, das ist die Tochter von irgendjemandem.“ Carmen wirkt verblüfft. Robert Geiss hingegen kann sich ein breites Grinsen nicht verkneifen und lehnt sich amüsiert zurück. Die Spitze sitzt.

Warum dieser Kommentar für Diskussion sorgt

Seit Beginn ihrer Karriere muss sich Leni Klum immer wieder mit dem Vorwurf auseinandersetzen, vor allem durch den Namen ihrer berühmten Mutter Heidi Klum in der Branche gelandet zu sein. Dass diese Kritik nun auch in einer völlig anderen Show ausgesprochen wird – und so unverblümt – gibt dem Thema neue Brisanz.