Heiße Party-Pics: Wird Claudia Schiffers Tochter Clementine der nächste große Star?

Ob Cindy Crawford, Heidi Klum oder Kate Moss: Die Supermodels der 90er haben talentierte Töchter hervorgebracht, die mittlerweile selbst erfolgreich sind. Doch jetzt mischt ein neuer Star mit: Clementine, die Tochter von Claudia Schiffer, scheint in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten.

Claudia Schiffer, die in den 90er Jahren das Gesicht der Modewelt war, lebte in den letzten Jahren eher zurückgezogen. Auch ihre Familie hielt sie bestmöglich aus der Öffentlichkeit raus. Doch jetzt sorgt ihre älteste Tochter Clementine für Aufsehen. In einigen Schnappschüssen sieht sie ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich und beweist, dass sie die Gene ihrer Supermodel-Mama geerbt hat.

Clementine Vaughn: Eine neue Mode-Ikone?

Clementine Vaughn, die Tochter von Claudia Schiffer und dem britischen Filmemacher Sir Matthew Vaughn, ist der neue Instagram-Star! Mit ihren 21 Jahren sieht sie ihrer Mutter in ihren besten Zeiten erschreckend ähnlich: Blonde Mähne, traumhafte Figur und ein bildschönes Gesicht.

Bis jetzt hielt sich die Tochter von Claudia Schiffer eher aus der Öffentlichkeit zurück, doch jetzt scheint Clementine bereit, selbst ins Rampenlicht zu treten! Auf Instagram sorgte sie mit ein paar heißen Party-Schnappschüssen für Aufsehen.

Heißer Party-Look

Kürzlich tauchte sie auf einer Cowboy-Party auf und das in einem Outfit, das die Herzen ihrer Fans höherschlagen ließ. In einem extrem verführerischen Korsett, das ihr Dekolleté perfekt zur Geltung brachte, und einem breiten Ledergürtel, der ihre Taille betonte, posierte Clementine wie eine echte Party-Queen. Ein Bild zeigte sie mit Freundinnen, auf einem anderen Post bückte sie sich sexy vor der Kamera und überließ dabei so gut wie nichts der Fantasie.

Die Ästhetik der 90er-Jahre-Supermodels erlebt gerade sein großes Comeback – mit taillierten Silhouetten, edlen Brokatstoffen und sanft gestyltem Haar. Clementines Look könnte direkt von den Laufstegen der damaligen Mode-Ikonen stammen.

Der nächste große Star ist da

Claudia hat mit ihrem Ehemann Matthew Vaughn, mit dem sie seit 23 Jahren verheiratet ist, die Kinder Clementine, ihren Sohn Caspar (22) und ihre jüngste Tochter Cosimo (15). Clementine wuchs in London und in Suffolk auf, lebt aber seit einigen Monaten in New York, wo sie ihren kreativen Interessen nachgeht. Und wer weiß: Vielleicht sehen wir sie schon bald auf den großen Laufstegen der Welt oder als strahlendes It-Girl auf den heißesten Partys!