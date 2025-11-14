Transparente Wow-Looks und internationale Mega-Stars bei der BAMBI-Verleihung 2025

Glitzer, Glamour und ganz Hollywood: Wir zeigen die heißesten Looks der BAMBI Awards in München.

Die BAMBI Awards 2025 waren nicht nur ein Fest für Film, Musik und TV – sondern vor allem für die Mode. Und wie jedes Jahr lieferten die Stars am 13. November einen Red-Carpet-Marathon der Extraklasse. Ein Wow-Moment jagte den nächsten. Von Heidi Klum über Cher bis Cate Blanchett – die Gewinner-Riege glänzte so hell wie die Outfits davor.

Die Best-Dressed-Stars der BAMBI-Verleihung

Wir haben die heißesten Looks des Abends unter die Fashion-Lupe genommen.

Jana Ina Zarrella: Glamour-Overload in Silber

© Getty Images

Jana Ina Zarrella sorgte für einen absoluten Blickfang. Ihr silberfarbenes Kleid von Jasmin Erbas bestand aus unzähligen Perlen und Pailletten, die bei jedem Schritt wie ein funkelnder Wasserfall schimmerten. Dazu: Creolen und ein glitzerndes Chopard-Armband.

Heidi Klum: Mermaid-Moment

© Getty Images

Supermodel Heidi Klum gewann nicht nur einen Award in der Kategorie Entertainment, sondern sorgte auch für märchenhafte Dramatik am Red-Carpet. Im schwarzen Mermaid-Kleid mit roséfarbenen Blüten und einer XXL-Schleppe sorgte sie für Blitzlichtgewitter.

Naomi Campbell: Heiß in Weiß

© Getty Images

Ihre Supermodel-Kollegin Naomi Campbell wählte einen völlig anderen – aber nicht weniger spektakulären – Modemoment. Ihr weißes, romantisches Abendkleid zog alle Blicke auf sich. Die weiße Blüten-Haarklammer und das weich fallende, wellige Haar rundeten den Look ab.

Cher: Extravaganza-Queen

© Getty Images

Pop-Ikone Cher bewies einmal mehr, dass Stil kein Alter kennt. Statt einer klassischen Robe setzte die „Legende“-Preisträgerin auf einen schwarzen Glitzer-Hosenanzug mit transparentem Spitzen-Top.

Franziska Knuppe: Hellblaues Fashion-Statement

© Getty Images

Model Franziska Knuppe verzauberte im hellblauen, flatternden Neckholder-Kleid. Die elegante Hochsteckfrisur sorgte zusätzlich dafür, dass die zarte, romantische Silhouette noch besser zur Geltung kam.

Cate Blanchett: Lila Luxus aus Hollywood

© Getty Images

Auch Cate Blanchett sorgte für einen spektakulären Fashion-Moment. Ihr extravagantes Federnkleid mit fließender Silhouette war ein echter Show-Stopper.

Lena Gercke: Verführung in Transparent

© Getty Images

Lena Gercke sorgte schließlich für den heißesten Look des Abends. Ihr halbtransparentes Kleid spielte mit Cut-outs und war sexy, modern und mutig zugleich!

Barbara Meier: Couture wie ein wandelndes Blumenmeer

© Getty Images

Barbara Meier schwebte in einem Couture-Kleid ist ein einziges Kunstwerk über den Teppich. Das Kleid wirkte, als wäre sie direkt aus einem üppigen Blumenmeer emporgetaucht.

Yvonne Catterfeld: Sexy Understatement in Schwarz

© Getty Images

Sängerin Yvonne Catterfeld zeigte, wie elegant ein Two-Piece sein kann – und wie verführerisch. Ihr schwarzes Ensemble bestehte aus einem Cop-Top und einem tief sitzenden Rock. Glitzernde Details setzen genau die richtige Menge Red-Carpet-Sparkle.

Nazan Eckes: Bauchfrei und bold

© Getty Images

Auch Moderatorin Nazan Eckes entschied sich für einen bauchfreien Look und setzte ihre definierten Bauchmuskeln perfekt in Szene. Die Mischung aus warmen Tönen und moderner Silhouette verlieh ihr einen starken, selbstbewussten Auftritt.