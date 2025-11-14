Bambi-Gala: Yvonne Catterfeld überrascht mit Liebes-Debüt

Die hübsche Schauspielerin und Sängerin zeigte sich erstmals mit ihrem Partner Adam auf dem roten Teppich.

Bei den Bambi Awards in Berlin waren nicht nur die Roben und Gewinner des Abends Thema, sondern auch ein überraschender Auftritt: Yvonne Catterfeld nutzte die Gala am 13. November 2025, um erstmals gemeinsam mit ihrem neuen Partner Adam Mack in der Öffentlichkeit aufzutreten. Während sie vor den Kameras alleine posierte, machte sie im Interview deutlich, wie entspannt sie das Pärchendebüt sieht.

Yvonne Catterfeld zeigt sich erstmals mit Adam von Mack

Offiziell schritt die 45-Jährige zwar solo über den roten Teppich, zur Veranstaltung gekommen war sie jedoch mit Mack. Gegenüber „Bunte“ erklärte die Sängerin, weshalb ausgerechnet der Bambi der Anlass war, sich erstmals gemeinsam blicken zu lassen.

Catterfeld verriet, dass sie und Mack bereits „über vier Jahren zusammen“ sind. „Ich bin heute mal nicht allein und das freut mich sehr“, sagt sie lächelnd, „es ist natürlich ein bisschen aufregend und wir freuen uns jetzt auf einen schönen Abend.“ Ihr Interview gibt sie dennoch ohne ihren Partner – und auch die Fotowand betritt sie ohne ihn. Die Begründung ist pragmatisch: „Wir haben eine Bambi-Einladung gehabt und er hat ‚Ja‘ gesagt.“





Kurz vor ihrem Red-Carpet-Auftritt steht Adam Mack ihr noch bei, seine Hand auf ihrem unteren Rücken, ehe sie tief durchatmet und in das Blitzlicht der Fotografen tritt. „Ich bin schon aufgeregt“, gibt Catterfeld zuvor zu. Der Alltag mit Kind, wenig Schlaf und „morgens aufstehen“ sei eben ein Kontrast zu solchen Glamourmomenten.

Glamour auf dem Teppich: die auffälligsten Looks

Ein märchenhafter Auftritt gelang Franziska Knuppe: In einer himmelblauen Robe, die mit ihren fließenden Stoffbahnen fast schwebte, präsentierte das Model einen eleganten Look mit hoher Silhouette, betonter Taille und schlichtem Styling.





Austro-Beauty begeisterte

Barbara Meier setzte auf romantische Opulenz: Ihre transparente Robe, über und über mit leuchtenden Blüten in Rot-, Gelb- und Orangetönen bedeckt, verwandelte ihren Auftritt in ein farbenprächtiges Highlight. Glatt zurückgebundenes Haar und dezentes Make-up ließen das detailreiche Kleid wirken.

Barbara Meier glänzte auf dem roten Teppich. © oe24

Auch Catterfeld selbst beeindruckte später im schwarzen Zwei­teiler, dessen bauchfreies Design und Cut-outs einen modernen, klaren Look formten. Die langen Wellen ihres Haares brachten eine weiche Note in das elegante Styling, ergänzt durch eine kleine schwarze Clutch.

Yvonne Catterfeld im bauchfreien Gala-Look. © oe24

„Er ist überhaupt nicht daran interessiert“

Die Nervosität vor dem roten Teppich verfliege schnell, meint Catterfeld – und betont gleichzeitig, wie selten sie überhaupt zu solchen Events gehe. „Wir sind jetzt auch über vier Jahre zusammen, da kann man auch mal irgendwohin zusammen gehen.“

Dass ihr Partner dennoch nicht mit ihr posierte, hat einen klaren Grund: „Adam ist da auch überhaupt nicht dran interessiert, er ist völlig relaxed“, erklärt sie. Er wolle nicht im Rampenlicht stehen – und das gelte an diesem Abend ohnehin für beide. „Wir sind heute beide nicht im Fokus“, sagt sie lachend. „Und das ist einfach gut. Wir geben den Platz heute an die Nominierten.“