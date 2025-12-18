Neuer ESC Wirbel: Austro-Kandidatin zieht ihre Bewerbung zurück

Aus "privaten Gründen" will Tamara Flores nicht mehr für Österreich zum ESC. Sie zog ihre Bewerbung zurück. Der ORF hat schon einen Ersatzkandidaten.

12 Kandidaten hat der ORF am 15. Dezember verraten. Sie alle sollten am 20. Februar bei der großen, von Alice Tumler und Cesár Sampson moderierten ORF-Show "Vienna Calling – Wer singt für Österreich?" um das Ticket für den Song Contest in Wien rittern. Der Sieger geht am 16. Mai beim 70. Song Contest für Österreich an den Start.

© ORF

© ORF

Doch jetzt das große ESC-Beben und der nächste ESC-Wirbel nach der Daueraufregung um Israel: Die mexikanisch-österreichische Sängerin Tamara Flores (28) zog völlig überraschend ihre Bewerbung zurück. "Aus privaten Gründen", wie der ORF bestätigt, dabei zählte sie nicht nur durch den Hit "Chingona" und starke Fan-Unterstützung neben Nikotin und Julia Stehen zum engeren Favoritenkreis.

© ORF

Während für Tamara Flores der ESC Traum nun vorzeitig geplatzt ist, darf Sidrit Vokshi jubeln. Der 35-jährige Wiener rückt mit der Pop-Ballade "Wenn ich rauche" nach. "In dem Song geht es um einen Mann, der einen großen seelischen Schmerz hat, weil er sie vermisst. Jeden Abend geht er von einer Bar zur nächsten, um sich abzulenken. Wenn ich rauche und kurz mit mir selbst bin, reißen alle Nähte wieder auf, die ich in der Bar zugemacht habe. Der ESC ist ein megageiler Event, wo Länder zusammenkommen und den großen gemeinsamen Nenner unserer Kulturen zusammenzubringen – die Musik. Nach vielen Jahren habe ich das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Österreich etwas zurückzugeben – nachdem ich hier so viel bekommen habe."