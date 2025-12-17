Letzte Chance auf Song-Contest-Tickets: Es wird teuer!

18. November Anmeldeschluss, 9. Jänner Verlosung. 13.Jänner Verkaufsstart. Das ist der Fahrplan für die Song die Contest Tickets. Es wird teuer! In Basel wurden dafür heuer ja schon 374 Euro verlangt

Donnerstag, 18.November, 23.59 Uhr – wer später draufkommt hat Pech. Denn da endet der Anmeldeschluss für die heißbegehrten Tickets für den Song Contest in Wien. Zwischen 11.Mai (Jury-Show für das 1.Semifinale) und 16.Mai (Grande Finale) stehen in der Stadthalle gleich 9 Shows für rund 100.000 Fans am Programm. Auch die großen TV-Shows am 12. 14. und 16. Mai.

© Eurovisionworld

© ORF

Bislang sind dafür bei oeticket, die den Kartenverkauf im Auftrag der EBU und ORF abwickelt, rund 250.000 Ticketanfragen aus der ganzen Welt eingelangt. Das sind schon jetzt fast doppelt so viele wie heuer beim ESC in Basel: Mega-Hype um „unseren“ Song Contest!

Zur Registrierung brauchen die ESC-Fans sowohl eine verifizierten Eurofan-Account bei eurovision.com als auch ein oeticket-Konto. Und viel Geduld. Die potenzieller Käufer werden nämlich ausgelost und erst am 9. Jänner verständigt.

© Christian Stemper



Am 13. Jänner um13 Uhr startet dann der Verkauf der heißbegehrten Tickest. Dafür wird 48 Stunden vorher ein Access Code ausgeschickt. Achtung: bereits beim Ticket-Kauf müssen Sie alle Namen Ihrer Begleitpersonen bekannt geben.

© zeidler

Das sind die geplanten ESC-Shows in der Wiener Stadthalle:

Jury-Show Semifinale 1, 11. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Semifinale 1, 12. Mai (15.00 Uhr)

TV-Show Semifinale 1, 12. Mai (21.00 Uhr)

Jury-Show Semifinale 2, 13. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Semifinale 2, 14. Mai (15.00 Uhr)

TV-Show Semifinale 2, 14. Mai (21.00 Uhr)

Jury-Show Finale, 15. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Finale, 16. Mai (15.00 Uhr)

Finale, 16. Mai (21.00 Uhr)

© ORF

Die Preise für den Wiener Song Contest sind aktuell noch ein großes Geheimnis, werden sich aber wohl wieder im Hochpreis-Segment bewegen. 2015 kosten die Final-Tickets in Wien zwischen 98 Euro (Sitzplatz Kategorie C) und 390 Euro (Sitzplatz Kat. Gold). Für einen Stehplatz musste man 220 Euro locker machen. 2026 wird es wohl noch etwas teurer werden. In Basel wurden die Stehplätze für das Finale ja um satte 350 Franken, also 374 Euro, verkauft.