In der aktuellen Ausgabe der GALA (EVT: 18.12.25) sprechen Bastian Schweinsteiger, 41 , und Felix Neureuther, 41, über ihre enge Freundschaft.

Lange Verbindung

Der Ex-Profifußballer und der Ex-Skirennläufer kennen sich seit 33 Jahren. „Der Basti war schon immer sehr, sehr lustig. Er hatte immer einen guten Spruch auf Lager. Das ist ja bis heute ein extrem positiver Mensch, der den Dingen positiv gegenübersteht“, schwärmt Neureuther.

„Vertrauen, Humor und Bodenständigkeit.“

Und Schweinsteiger beschreibt die Freundschaft mit drei Worten: „Vertrauen, Humor und Bodenständigkeit.“ Und ergänzt: „Wir sind füreinander da. Auch wenn man sich ein paar Monate nicht sieht: Steht der Felix vor meiner Tür, darf er immer rein.“

Unterstützend

Die beiden Männer, die jetzt zusammen für die Outdoormarke Petromax werben, beobachten aber auch das berufliche Treiben des anderen. Bastian Schweinsteiger zu GALA: „Ich schaue wahnsinnig gerne Skirennen – und wenn Felix kommentiert, dann schaue ich noch lieber. Dann rufe ich ihn oft einfach kurz an, egal, wo ich da gerade auf der Welt bin.“ Neureuther fragt dann oft, ob er noch irgendwas verbessern kann, doch Schweinsteiger winkt jedes Mal ab: „Nein, seine Kommentare sind überragend.“