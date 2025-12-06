HIER sehen Sie das MLS-Traumfinale Messi gegen Müller

Das MLS-Endspiel wird zum globalen Superstar-Duell: Lionel Messi (38) trifft mit Inter Miami auf Thomas Müller (36) und die Vancouver Whitecaps. Weltmeister gegen Weltmeister, der argentinische Ausnahmekönner gegen den deutschen Dauerbrenner – und beide jagen ihren ersten MLS-Titel.

Die Partie wird kostenlos bei Apple TV übertragen. Ein Abo ist nicht nötig. Die Sendung beginnt um 19.30 Uhr, der Anpfiff ertönt um 20.30 Uhr.

Müllers Wechsel nach Kanada entpuppte sich als Volltreffer. Seit seinem Abschied vom FC Bayern führt er Vancouver als emotionaler Leader und Torjäger – acht Treffer in elf Liga-Spielen sprechen für sich. Nach dem 3:1 im Conference-Finale machte Müller klar, wohin die Reise gehen soll: „Wir wollen das ganz große Ding holen.“

Gipfeltreffen der Stars

Messi wiederum lenkt Inter Miami wie ein Spielmacher alter Schule. Unterstützt von seinen früheren Barça-Kollegen Alba, Busquets und Suárez, führte er sein Team mit einem deutlichen 5:1 über New York ins Finale. Das 1:0 bereitete Messi selbst vor, drei weitere Treffer legten Alba und Busquets auf.

Das Gipfeltreffen der beiden Stars hat Tradition. Acht Pflichtduelle gab es bereits – darunter die WM 2010, das WM-Finale 2014, die Champions League 2013 und das legendäre 8:2 2020. Die Statistik überrascht: Müller gewann sieben dieser acht Begegnungen. Die Vorfreude ist entsprechend groß: „Ich habe auf dieses Finale gehofft“, sagte er am Wochenende.

Inter Miami hat Heimvorteil im Chase Stadium, Vancouver bringt Selbstbewusstsein mit – und beide Klubs stehen zum ersten Mal überhaupt in einem MLS-Finale. Die Liga bekommt ihr Traum-Endspiel, die Fans ihr Superstar-Treffen.