"Trainingsspiele!" Westenthaler lästert über ORF-Spielauswahl

WM-Termine stehen

"Trainingsspiele!" Westenthaler lästert über ORF-Spielauswahl

06.12.25, 19:12
Die Österreich-Partien bei der WM 2026 werden etwas für Nachteulen und Frühaufsteher. Nur das Duell mit Argentinien läuft zur Prime-Time – NICHT im ORF. 

Der ORF hat sich die Rechte für das erste und dritte Gruppenspiel gesichert - und sich ordentlich verzockt.

Gegen Jordanien geht's am 17. Juni um 6 Uhr Früh los, gegen Algerien am 27. Juni sogar um 4 Uhr. Den Jackpot hat Servus TV gezogen: Das Argentinien-Duell läuft am 22. Juni um 19 Uhr beim Privatsender.

 

Peter Westenthaler lästert auf Facebook über den ORF: "Hallo ORF! Sag mal wie geht’s Euch so? Der WM-Hit Österreichs gegen Weltmeister Argentinien mit Messi und Co. um 19.00 Uhr unserer Zeit live auf ServusTV! Und die „Trainingspartien“ gegen Jordanien und Algerien um 4.00 und 6.00 Uhr morgens im ORF! Wie unfähig ist diese ORF-Führung. Zeit, dass sich etwas ändert!"

