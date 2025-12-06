Alles zu oe24VIP
City nutzt Arsenal-Ausrutscher und kommt näher
Premier League

City nutzt Arsenal-Ausrutscher und kommt näher

06.12.25, 18:17
Arsenal hat in der englischen Fußball-Premier-League die erste Niederlage seit Ende August kassiert. 

 Bei Aston Villa unterlag der Tabellenführer am Samstag nach einem Gegentor in der 94. Minute mit 1:2. Emi Buendia traf entscheidend, nachdem Arsenals Abwehr den Ball nicht klären konnte. Die "Gunners" liegen damit nach der 15. Runde nur noch zwei Zähler vor Manchester City. Der Neo-Zweite bezwang Sunderland mit 3:0. Dritter ist einen Zähler dahinter Aston Villa.

Arsenal hatte einen 0:1-Pausenrückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit durch den eingewechselten Leandro Trossard (52.) ausgeglichen. Die Elf von Mikel Arteta hatte danach ebenso Chancen wie die Hausherren aus Birmingham, die durch Matty Cash (36.) zunächst vorgelegt hatten. Der Argentinier Buendia sorgte mit seinem Treffer schließlich für Jubelszenen auf und neben dem Rasen. Arsenals Serie von 18 Pflichtspielen ohne Niederlage war beendet.

ManCity setzte sich dank Toren von Ruben Dias (31.), Josko Gvardiol (35.) und Phil Foden (65.) souverän durch, es war der dritte Ligasieg in Folge. Der Vierte Chelsea kam bei Bournemouth über ein torloses Remis nicht hinaus. Tottenham holte mit dem in der 81. Minute eingewechselten ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso gegen Brentford ein 2:0, damit den sechsten Saisonsieg und schob sich in der Tabelle auf Rang acht nach vor.

