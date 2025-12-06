Prater Catchen: Boss verrät große Überraschung für 2026

Bevor das Christkind kommt, geht's im Wiener Prater noch einmal gehörig rund: Das Prater Weihnachtscatchen steht vor der Tür - und damit auch noch weitere Top-Events.

Beim Prater Weihnachtscatchen bebt wieder der Ring, wenn internationale Top-Stars in den Ring steigen. James Storm, Iestyn Rees, Fabio Ferrari matchen sich mit der heimischen Elite rund um "Bambikiller" Chris Raaber, Martn Pain und Obermacker Michael Kovac.

Doch nicht nur im Ring wird es vor Weihnachten noch einmal heiß. Schon am Donnerstag steigt ab 17 Uhr das große Meet & Greet Event mit US-Star James Storm im Restaurant Eiszeit. Tickets sind streng limitiert und vereinzelt noch auf pratercatchen.at zu haben.

© oe24

Auch nach der Wrestling-Action geht die Party im Prater weiter. Wer noch nicht genug hat, sollte unbedingt am Sonntag ab 15 Uhr in die Luftburg schauen, dort steigt die Christbaumparty mit Punsch und Live-DJ. Geschäftsführer Alexander Brunner verrät gegenüber oe24: "Ein paar Wrestler haben schon die Ohren gespitzt und sich angemeldet. Auch der ein oder andere Promi wird sich blicken lassen."

© oe24

Nach dem großen Weihnachtswochenende im Prater geht der Blick schon voll auf 2026! Catchen-Mastermind Marcus Vetter verspricht: "Für 2026 haben wir ein paar große Überraschungen auf Lager."

Aktuell sind für 2026 folgende Termine bestätigt:

7. März: Lugner City Catch Trophy

5. und 6. Juni: Prater Catchen

"Noch trägt ja Mercedes Moné den Prater Damentitel, irgendwann wird sie ihn auch verteidigen müssen", grinst Vetter im Gespräch mit oe24. Eines steht auch fest: NWA-Champion Tom Latimer ist der amtierende Prater-Pokal-Champion, auch er muss sich im Prater einem neuen Herausforderer stellen.

Karten gibt"s bereits auf wrestlingtickets.at.