Schwarzenegger am heißesten Red Carpet der Weltpremiere für "Avatar: Fire and Ash"

Im Dolby Theater in Hollywood stieg die heißeste Filmpremiere des Jahres mit Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña, James Cameron und Billie Eilish. Ab 17. Dezember läuft der neue "Avatar"-Streifen in den heimischen Kinos.

In Los Angeles war am 1. Dezember alles bereit für das Kinoereignis des Jahres: Im legendären Dolby Theatre feierte die heiß ersehnte Fortsetzung "Avatar: Fire and Ash" ihre glanzvolle Weltpremiere – mit Starregisseur James Cameron, dem gesamten Hauptcast und einer beeindruckenden Riege an Stargästen auf dem türkisblauen Teppich.

Miley Cyrus strahlte bei der Premiere in einem atemberaubenden Kleid. © Getty Images

Ein Aufgebot der Superlative

Neben den Filmstars Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, CCH Pounder, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass und vielen weiteren standen auch Musik- und Hollywoodgrößen Spalier: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Billie Eilish, Finneas, Dr. Dre, Arnold Schwarzenegger, Diplo, Michelle Rodriguez, NFL-Star Puka Nacua sowie zahlreiche weitere VIPs ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

Maria Shriver und Christopher Schwarzenegger. © Getty Images

Mittendrin: James Cameron selbst – Regisseur, Co-Autor, Produzent und Visionär – der den dritten Teil seines gigantischen Pandora-Universums persönlich präsentierte.

Ein episches Comeback nach Pandora

"Avatar: Fire and Ash", der ab 17. Dezember 2025 österreichweit und in Deutschland startet, wird wieder in sämtlichen Premiumformaten erlebbar sein: IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, 4DX und ScreenX.

James Cameron, Billie Eilish und Suzy Amis Cameron. © Getty Images

Der Film knüpft an die Geschichte von Jake Sully und Neytiri an. Jake, einst Marine-Soldat und nun Anführer der Na’vi, kämpft gemeinsam mit seiner Familie erneut für das Überleben Pandoras. Der Mix aus emotionaler Familiengeschichte, atemberaubenden Effekten und Camerons unverwechselbarem Worldbuilding sorgt schon jetzt für Rekord-Erwartungen.

Sam Worthington. © Getty Images

Das Drehbuch stammt von James Cameron, Rick Jaffa und Amanda Silver, basierend auf einer Geschichte, zu der auch Josh Friedman und Shane Salerno beitrugen. Produziert wurde das Sci-Fi-Epos von Cameron und Jon Landau. In weiteren Rollen sind u. a. David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Brendan Cowell, Filip Geljo, Duane Evans Jr. und Kate Winslet zu sehen.

Zoe Saldaña © Getty Images

Stimmung wie im Blockbuster

Die Premiere selbst war ein audiovisuelles Fest: Projektionen aus Pandora durchfluteten das Dolby Theatre, Na’vi-Performer begrüßten die Gäste, und die Cast-Mitglieder präsentierten sich gewohnt glamourös. Für viele Fans fühlt sich der Abend wie ein Déjà-vu zum historischen Start des ersten Avatar-Films an – nur größer, intensiver und noch spektakulärer.