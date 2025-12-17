Kurz nach seiner Hochzeit: Filmikone ist tot

Der Regisseur, Autor und Schwulenaktivist Rosa von Praunheim ist tot. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge starb er im Alter von 83 Jahren.

Rosa von Praunheim, geboren als Holger Radtke, prägte über Jahrzehnte die Film- und Kulturlandschaft. Mit mehr als 150 Kurz- und Langfilmen schrieb er Filmgeschichte und wurde zu einer der bekanntesten Stimmen der Schwulenbewegung. Die "Bild" berichtet am Mittwoch von seinem Ableben.

Hochzeit kurz vor Tod

Erst am Freitag hatte von Praunheim seinen langjährigen Lebensgefährten Oliver Sechting geheiratet. Das Jawort machte er selbst am Montag über Instagram öffentlich.

Filmisches Lebenswerk

Besondere Aufmerksamkeit erlangte er Anfang der 1970er-Jahre mit der Filmdokumentation „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“. Mit diesem Werk brachte er das damals weitgehend verdrängte Thema Homosexualität erstmals offen in die öffentliche Diskussion.

Kultfilm und Vermächtnis

Der Film „Die Bettwurst“ aus dem Jahr 1971 gilt bis heute als Kultfilm. Rosa von Praunheim hinterlässt ein umfangreiches Werk und gilt als Wegbereiter einer gesellschaftlichen Debatte, die weit über das Kino hinauswirkte.