Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Sahra Wagenknecht
© Getty Images

Deutschland

Bundestagswahl muss NICHT neu ausgezählt werden - Wagenknecht scheitert mit Klage

04.12.25, 18:03
Teilen

Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit seinem Antrag auf Neuauszählung der Stimmen der Bundestagswahl vom Februar gestoppt. 

Die Mehrheit im Ausschuss hält die Einsprüche für unbegründet, wie der Vorsitzende Macit Karaahmetoğlu in Berlin erklärte. Der SPD-Politiker sagte, man habe die Anliegen des BSW „sehr genau geprüft“. Doch der Sachvortrag der Partei habe sich „in allen Teilen als unzutreffend herausgestellt“, wie die "Bild "berichtet. 

Nun muss zunächst das Plenum des Bundestags über die Sache abstimmen. Sollte die Mehrheit dem Ausschuss folgen, will das BSW dennoch klagen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden