Star-Koch Alfons Schuhbeck bleibt weiter auf freiem Fuß

Der Sterne-Koch Alfons Schuhbeck muss vorerst nicht in den Knast gehen. Der TV-Koch wurde wegen Insolvenzverschleppung, Betrug und vorsätzlichem Bankrott zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Wegen seiner schweren Krebserkrankung kann Alfons Schuhbeck (76) derzeit nicht seine Haft antreten. Da diese ihn so schwächt, kann er in einer Justizvollzugsanstalt medizinisch nicht versorgt werden.

Die Staatsanwaltschaft hat nun die Vollstreckung der Haft bis mindestens 10. März ausgesetzt. Danach soll eine neue Überprüfung stattfinden. Ob Schuhbeck dann wirklich hinter Gittern muss, ist derzeit unklar.

Wichtige Behandlung nicht gewährleistet

Der TV-Koch war schon wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Es kam noch die Anklage wegen weiterer Delikte dazu. Er wurde zu einer Haftstrafe von über 4 Jahren verurteilt.

Gegenüber der "Bild" erklärt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München, dass "derzeit die notwendige medizinische Behandlung von Herrn Schuhbeck in einer Justizvollzugsanstalt nicht gewährleistet werden kann". Trotzdem heißt es nicht, dass Schuhbeck frei ist: "In zeitlichem Zusammenhang mit diesem Termin wird eine mögliche Fortsetzung der Vollstreckung erneut geprüft werden."