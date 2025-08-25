Alfons Schuhbeck: Video zeigt Starkoch singend mit Gitarre – trotz Krebs und Haftstrafe

Ein seltener Moment der Leichtigkeit: Auf einem Video ist Alfons Schuhbeck zu sehen, wie er im Kreis enger Freunde Gitarre spielt und singt. Der prominente Starkoch, der schwer an Krebs erkrankt ist und erst Mitte Juli erneut zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, wirkt dabei erstaunlich gelöst

Mit kräftiger Stimme interpretiert Schuhbeck die fünfte und sechste Strophe des Klassikers „Take Me Home, Country Roads“ von US-Sänger John Denver. Umgeben ist er von Weggefährtinnen wie Kabarettistin Monika Gruber, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis sowie deren Freundin Maria Luisa Herzogin Gaetani D’Aragona. Besonders auffällig: Schuhbeck wirkt nicht mehr so blass und gezeichnet wie noch vor Gericht. Dort hatte der einstige Gastro-König vom Münchner Platzl im Juli seine schwere Lage geschildert. Nach einer Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs sitzt er eigentlich eine Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten ab. Schon 2022 war er wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.

© Getty

Seit Mai 2025 ist der 75-Jährige jedoch auf freiem Fuß – vorerst. Die Haft wurde bis zum 15. September ausgesetzt, damit Schuhbeck sich außerhalb der Justizvollzugsanstalt behandeln lassen kann. Sein Anwalt bestätigte im Gerichtssaal eine unheilbare Krebserkrankung, die bereits Lymphknoten befallen habe.

© getty

Umso bewegender, dass Schuhbeck nun seine zweite Leidenschaft – die Musik – wieder ausleben kann. Schon früher begeisterte er sein Publikum in der legendären Dinner-Show „teatro“ mit Songs von Neil Diamond, Elvis Presley oder Johnny Cash. Diesmal ließ er mit „Take Me Home, Country Roads“ den Alltag und seine Sorgen für einen Moment hinter sich – und schenkte seinen Freunden ein Stück Hoffnung.