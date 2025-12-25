Madonna lässt sich fesseln - sexy Weihnachtsgrüße

Während viele die Feiertage klassisch verbringen, wählt Madonna einen anderen Weg. Sie postet SEHR sexy Bilder - mit ihrem Partner.

Mit provokanten Fotos meldete sich Madonna aus New York zu Weihnachten bei ihren Fans. Auf Instagram zeigt sich die 67-Jährige geschniegelt und gestylt, gefesselt unter dem Weihnachtsbaum. An ihrer Seite: ihr Partner Akeem Morris, ein jamaikanischer Fußballspieler, der deutlich jünger ist als die Pop-Ikone.

Sexy-Anspielungen!

Zu den Bildern schrieb Madonna: „Der Weihnachtsmann will es wissen – warst du ungezogen oder nett? Frohe Weihnachten euch allen!“ Die Reaktionen ihrer rund 20,1 Millionen Follower ließen nicht lange auf sich warten. Ein Nutzer kommentierte: „Natürlich ungezogen. Ich bin ein Madonna-Fan. Ich habe von der Besten gelernt!“ Ein anderer schrieb, Madonna sei die Einzige, die Weihnachten in ein sexuelles S&M-Erlebnis verwandeln könne.

Partner an ihrer Seite

An Madonnas Seite ist Akeem Morris zu sehen. Er stammt aus Spanish Town auf Jamaika, studierte in New York und war als Fußballspieler und Coach tätig. Die beiden lernten sich 2022 bei einem Fotoshooting kennen, ihre Beziehung wurde im Sommer 2024 öffentlich. Trotz des großen Altersunterschieds treten sie als Paar auf.