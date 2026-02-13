Philipp Hochmair bestätigt Liebes-Auftritt am Opernball: "Jetzt ist es raus!"

Der österreichische Schauspiel-Star hat auf Gerüchte geantwortet.

Liegt da Liebe in der Luft? Schon länger wird gemunkelt, dass "Jedermann"-Star Philipp Hochmair wieder liiert sei.

Carolin Sinemus. © Andreas Tischler

An seiner Seite?

Unbekannt ist die Schönheit, die mit ihm zusammen sein soll nicht. Ihr Name ist Carolin Sinemus. Sie ist Designerin und kleidet mit ihrem Label Madl Salzburg die Society der Festspielstadt ein. Ihr Markenzeichen: trachteninspirierte Mode mit Stil.

© Getty Images

Guenther, Hochmair, Thomas Hroch

"Bestätigt" Gerüchte

Doch trotz regen Interesses an seiner Person hält Hochmair sein Privatleben lieber gerne... privat. Nun hat Hochmair sich via Instagram aber doch "geoutet" - in seiner Manier. Zu einem Posting, dass ihn mit Schauspielkollege Andreas Guenther auf der Feststiege zeigt, schreibt Hochmair: "Jetzt ist es raus! Großer Liebes-Auftritt am Wiener Opernball".

Die zwei sind schon lange Kollegen bei "Blind ermittelt". Und geht man mit guten Kollegen nicht auch durch dick und dünn?