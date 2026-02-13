Alles zu oe24VIP
Opernball - Die wilde Mucha-Loge: Nackte Füße & Millionen-Schmuck
© Instagram

Gute Laune

Opernball - Die wilde Mucha-Loge: Nackte Füße & Millionen-Schmuck

13.02.26, 08:17
Ob das die Loge mit der besten Laune am Opernball 2026 war?

Im Vorfeld zeigte sich Medienmacher Mucha nicht einverstanden mit den musikalischen Entwicklungen am Opernball.

Opernstreit
© Tischler, Fuhrich

Mehr zum Thema

Kenne ihn vom Wegschauen

Dass zur Eröffnung ein Musical erklingen sollte gefiel Mucha gar nicht und er tat es auf Instagram kund. Daraufhin ließ der Staatsopernchef  Bogdan Roščić   ihm und anderen Kritikern live im ORF-Gespräch ausrichten, was er davon halte: "Es gibt sonst auch Menschen, bei denen man die Straßenseite wechselt. Es gibt den schönen Wiener Ausdruck: 'Ich kenne ihn vom Wegschauen.' Also manchmal muss man sich plötzlich in einen Gang ducken. Da ich die Oper doch sehr gut kenne, besser als die meisten Gäste, habe ich darin eine gewisse Geschicklichkeit entwickelt." 

Millionen-Schmuck

Doch Mucha ließ sich den Ballabend nicht verderben, hatte viel Spaß in seiner Loge. Einmal wurde es aber auch kurz gefährlich - zumindest für das Familienbudget. Nämlich, als Gattin Ekaterina einen Emerald-Cut-Diamantring von Köck übergestreift bekam, der ihr sehr gut stand. Mucha scherzhaft in Panik: "Gib den sofort zurück!" Ekaterina trug mehr als eine Million Euro in Schmuck am Körper, wurde mit Geschmeide von Köck ausgestattet, was ihr einen Bodyguard einbrachte. 

Opernball 2026: Die besten Bilder

  • Opernball 2026: Die Gäste 1/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 2/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 3/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 4/205
    Opernball 2026
  • Opernball 2026: Die Gäste 5/205
    Opernball 2026
  • Opernball 2026: Die Gäste 6/205
    Opernball 2026
  • Opernball 2026: Die Gäste 7/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 8/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 9/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 10/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 11/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeirt!
  • Opernball 2026: Die Gäste 12/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 13/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 14/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 15/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeirt!
  • Opernball 2026: Die Gäste 16/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeirt!
  • Opernball 2026: Die Gäste 17/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 18/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 19/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 20/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 21/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 22/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 23/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 24/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 25/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 26/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 27/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 28/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 29/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 30/205
    Opernball 2026: Sharon Stone in der Oper
  • Opernball 2026: Die Gäste 31/205
    Opernball 2026: Sharon Stone in der Oper
  • Opernball 2026: Die Gäste 32/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 33/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 34/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 35/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 36/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 37/205
    Opernball 2026: Jetzt wird gefeiert!
  • Opernball 2026: Die Gäste 38/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 39/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 40/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 41/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 42/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 43/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 44/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 45/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 46/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 47/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 48/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 49/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 50/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 51/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 52/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 53/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 54/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 55/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 56/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 57/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 58/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 59/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 60/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 61/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 62/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 63/205
    Opernball 2026: Die Eröffnung
  • Opernball 2026: Die Gäste 64/205
    Opernball 2026
  • Opernball 2026: Die Gäste 65/205
    Opernball 2026: Gute Laune bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 66/205
    Opernball 2026: Gute Laune bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 67/205
    Opernball 2026: Gute Laune bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 68/205
    Opernball 2026: Gute Laune bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 69/205
    Opernball 2026: Gute Laune bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 70/205
    Opernball 2026: Gute Stimmung bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 71/205
    Opernball 2026: Gute Stimmung bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 72/205
    Opernball 2026: Gute Stimmung bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 73/205
    Opernball 2026: Gute Stimmung bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 74/205
    Opernball 2026: Gute Stimmung bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 75/205
    Opernball 2026: Gute Stimmung bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 76/205
    Opernball 2026: Gute Stimmung bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 77/205
    Opernball 2026: Gute Stimmung bei den Gästen
  • Opernball 2026: Die Gäste 78/205
    Opernball 2026
  • Opernball 2026: Die Gäste 79/205
    Opernball 2026
  • Opernball 2026: Die Gäste 80/205
    Opernball 2026
  • Opernball 2026: Die Gäste 81/205
    Opernball: Die VIPs in ihren Logen
  • Opernball 2026: Die Gäste 82/205
    Opernball: Die VIPs in ihren Logen
  • Opernball 2026: Die Gäste 83/205
    Opernball: Die VIPs in ihren Logen
  • Opernball 2026: Die Gäste 84/205
    Opernball: Die VIPs in ihren Logen
  • Opernball 2026: Die Gäste 85/205
    Opernball: Die VIPs in ihren Logen
  • Opernball 2026: Die Gäste 86/205
    Opernball: Die VIPs in ihren Logen
  • Opernball 2026: Die Gäste 87/205
    Opernball: Die VIPs in ihren Logen
  • Opernball 2026: Die Gäste 88/205
    Opernball: Sharon Stone auf der Flucht
  • Opernball 2026: Die Gäste 89/205
    Opernball: Sharon Stone auf der Flucht
  • Opernball 2026: Die Gäste 90/205
    Opernball: Sharon Stone auf der Flucht
  • Opernball 2026: Die Gäste 91/205
    Opernball: Sharon Stone auf der Flucht
  • Opernball 2026: Die Gäste 92/205
    Opernball 2026
  • Opernball 2026: Die Gäste 93/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 94/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 95/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 96/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 97/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 98/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 99/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 100/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 101/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 102/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 103/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 104/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 105/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 106/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 107/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 108/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 109/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 110/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 111/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 112/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 113/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 114/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 115/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 116/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 117/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 118/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 119/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 120/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 121/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 122/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 123/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 124/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 125/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 126/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 127/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 128/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 129/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 130/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 131/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 132/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 133/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 134/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 135/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 136/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 137/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 138/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 139/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 140/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 141/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 142/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 143/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 144/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 145/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 146/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 147/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 148/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 149/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 150/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 151/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 152/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 153/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 154/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 155/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 156/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 157/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 158/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 159/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 160/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 161/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 162/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 163/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 164/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 165/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 166/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 167/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 168/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 169/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 170/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 171/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 172/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 173/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 174/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 175/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 176/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 177/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 178/205
    Opernball: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 179/205
    Opernball: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 180/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 181/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 182/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 183/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 184/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 185/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 186/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 187/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 188/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 189/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 190/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 191/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 192/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 193/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 194/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 195/205
    Opernball: Sharon Stone auf der Flucht
  • Opernball 2026: Die Gäste 196/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 197/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 198/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 199/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 200/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 201/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 202/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 203/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 204/205
    Opernball 2026: Die Gäste
  • Opernball 2026: Die Gäste 205/205
    Opernball 2026: Die Gäste

© APA

Model Nadine Leopold.

© Moni Fellner

Adi Weiss und seine Gäste ließen es krachen.

© Moni Fellner

© Fuhrich

Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher.

© Fuhrich

Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher.

© Fuhrich

Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher.

© Moni Fellner

Gut drauf: Michael Ludwig.

© Moni Fellner

© Moni Fellner

© Moni Fellner

© Fuhrich

Hatte dann doch noch Spaß: Sharon Stone.

© APA

Die albanische Außen- und Europaministerin Elisa Spiropali, die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und ihre philippinische Amtskollegin Maria Theresa Lazaro.

© APA

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

© APA

Steffi Graf und Christian Baha.

© Fuhrich

© Fuhrich

© APA

Staatsoperndirektor Bogdan Roscic mit Doris Schmidauer und Alexander Van der Bellen.

© APA

© APA

Der italienische Sänger Al Bano Carrisi mit Begleitung.

© Moni Fellner

Lidia Baich.

© APA

Clemens Unterreiner.

© APA

Harald Glööckler kam mit viel Haar.

© APA

Die Pochers in bester Stimmung.

© APA

Hausherr Bogdan Roscic.

© APA

© APA

© APA

Christian und Ekaterina Mucha.

© APA

Anna Netrebko.

© Andreas Tischler

Sharon Stone hat es nach einer Flucht ins Hotel Sacher doch noch in die Oper geschafft.

© APA

© APA

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

Fran Drescher hat Spaß.

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

Fran Drescher.

© Andreas Tischler

Anna Netrebko.

© Andreas Tischler

© APA

© APA

© Andreas Tischler

© APA

© APA

© APA

© APA

© Andreas Tischler

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© Andreas Tischler

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

© APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen schaut mit Freude zu.

© APA

Aufgeregte Debütantinnen.

© Moni Fellner

Frisch verliebt: Martina Reuter.

© Moni Fellner

© Moni Fellner

Bahati Venus kam mit ihrem Verlobten.

© Moni Fellner

© Moni Fellner

© Moni Fellner

© Moni Fellner

© Moni Fellner

© Moni Fellner

© Fuhrich

© Fuhrich

© Fuhrich

© Fuhrich

© APA

Fran Drescher ist begeistert.

© APA

© APA

© Moni Fellner

© Fuhrich

© Fuhrich

© Fuhrich

© Fuhrich

© Fuhrich

© Moni Fellner

© Fuhrich

So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. 

© Fuhrich

So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. 

© Fuhrich

So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. 

© Fuhrich

So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. 

© APA

© Fuhrich

Eva Poleschinski und Nadine Leopold.

© Andreas Tischler

Evelyn Burdecki braucht Platz.

© Moni Fellner

Genießt die Nacht: Fran Drescher.

© Andreas Tischler

Die Muchas im Blitzlichtgewitter.

© Fuhrich

© Moni Fellner

© Andreas Tischler

Nicole Osl.

© Andreas Tischler

Wieder mal dabei: Harald Glööckler.

© Andreas Tischler

Andreas Babler.

© Andreas Tischler

© Fuhrich

Iris Law, die Tochter von Jude Law.

© Andreas Tischler

Elegant: Hollywood-Star Sharon Stone.

© Andreas Tischler

Carolin Sinemus.

© Andreas Tischler

"Jedermann" Philipp Hochmair.

© Andreas Tischler

Model Nadine Mirada.

© Andreas Tischler

Die Spencer-Zwillinge.

© Fuhrich

Julian F. M. Stöckl.

© Fuhrich

Wolfgang und Angelika Rosam mit Österreichs Starkoch in Hollywood: Wolfgang Puck.

© Fuhrich

Gery Keszler.

© Andreas Tischler

Mit 82 Jahren zum ersten Mal am Opernball: Albano Carrisi.

© Andreas Tischler

Operndiva Anna Netrebko.

© Andreas Tischler

Sebastian Kurz kam mit Elisabeth Köstinger.

© Andreas Tischler

Marianne Kohn.

© Fuhrich

ESC-Sieger JJ Pietsch.

© Andreas Tischler

Nina Blum.

© Andreas Tischler

Simone Thomalla.

© Fuhrich

Marika Lichter mit Johann Lafer.

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

Trash-Star Micaela Schäfer.

© Andreas Tischler

Marvin Kren.

© Andreas Tischler

© Fuhrich

Dompfarrer Toni Faber.

© Andreas Tischler

Das Ex-Ehepaar Pocher.

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Moni Fellner

© Andreas Tischler

© Fuhrich

Daniel Serafin und Ingrid Flick in Ballstimmung.

© Fuhrich

Lena Schilling mit Message.

© Fuhrich

Die Geiss-Töchter.

© Fuhrich

© Andreas Tischler

ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun mit Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic.

© Andreas Tischler

Model Nadine Leopold in Eva Poleschinski.

© Andreas Tischler

Mit-Organisatorin Birgit Reitbauer.

© Andreas Tischler

Maryam Yeganehfar.

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

Für den ORF im Einsatz: Silvia Schneider.

© Andreas Tischler

Leona König.

© Moni Fellner

Stammgäste: Die Worsegs.

© Andreas Tischler

Gewagt: Designerin Lena Hoschek.

© Fuhrich

Moderatorin Theresa Vogl.

© Andreas Tischler

ORF-Moderator Andi Knoll.

© Andreas Tischler

Lilian Klebow.

© Andreas Tischler

Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe.

© Fuhrich

Ex-Opernball-Chefin Maria Großbauer.

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

Fran Drescher und Jacqueline Lugner.

© Fuhrich

Das Verleger-Ehepaar Christian und Ekaterina Mucha.

© Fuhrich

© Fuhrich

Martina Reuter.

© Fuhrich

Evelyn Burdecki.

© Fuhrich

© Fuhrich

Model Nadine Mirada.

© Moni Fellner

Die Spencer-Zwillinge, Lady Dianas Nichten.

© Fuhrich

Simone Thomalla und ihr Begleiter.

© Andreas Tischler

Davina Geiss.

© Andreas Tischler

Lily Paul-Roncalli.

© Andreas Tischler

Jacky Lugner und ihre Gäste.

© Andreas Tischler

Sacher-Chefin Ali Winkler.

© Andreas Tischler

Sabine Apfolterer.

© Andreas Tischler

Amra Deisenhammer mit Lily Paul-Roncalli.

© Fuhrich

Aline Basel und Sabine Apfolterer.

© Andreas Tischler

Schuhsuche in letzter Minute: The BossHoss.

© Andreas Tischler

The BossHoss.

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

Jacke Lugner.

© Moni Fellner

© Fuhrich

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

Mirjam Weichselbraun.

© Fuhrich

© Fuhrich

© Fuhrich

© Fuhrich

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Fuhrich

© Fuhrich

© Fuhrich

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Fuhrich

So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. 

© Moni Fellner

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

© Andreas Tischler

Später dann wurden auch Schuhe ausgezogen in der Loge und getanzt. Es dürfte ein gelungener Abend für das Verleger-Ehepaar gewesen sein. Sie blieben bis in die frühen Morgenstunden.

