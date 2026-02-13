Ob das die Loge mit der besten Laune am Opernball 2026 war?
Im Vorfeld zeigte sich Medienmacher Mucha nicht einverstanden mit den musikalischen Entwicklungen am Opernball.
Kenne ihn vom Wegschauen
Dass zur Eröffnung ein Musical erklingen sollte gefiel Mucha gar nicht und er tat es auf Instagram kund. Daraufhin ließ der Staatsopernchef Bogdan Roščić ihm und anderen Kritikern live im ORF-Gespräch ausrichten, was er davon halte: "Es gibt sonst auch Menschen, bei denen man die Straßenseite wechselt. Es gibt den schönen Wiener Ausdruck: 'Ich kenne ihn vom Wegschauen.' Also manchmal muss man sich plötzlich in einen Gang ducken. Da ich die Oper doch sehr gut kenne, besser als die meisten Gäste, habe ich darin eine gewisse Geschicklichkeit entwickelt."
Millionen-Schmuck
Doch Mucha ließ sich den Ballabend nicht verderben, hatte viel Spaß in seiner Loge. Einmal wurde es aber auch kurz gefährlich - zumindest für das Familienbudget. Nämlich, als Gattin Ekaterina einen Emerald-Cut-Diamantring von Köck übergestreift bekam, der ihr sehr gut stand. Mucha scherzhaft in Panik: "Gib den sofort zurück!" Ekaterina trug mehr als eine Million Euro in Schmuck am Körper, wurde mit Geschmeide von Köck ausgestattet, was ihr einen Bodyguard einbrachte.
Opernball 2026: Die besten Bilder
Model Nadine Leopold.
Adi Weiss und seine Gäste ließen es krachen.
Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher.
Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher.
Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher.
Gut drauf: Michael Ludwig.
Hatte dann doch noch Spaß: Sharon Stone.
Die albanische Außen- und Europaministerin Elisa Spiropali, die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und ihre philippinische Amtskollegin Maria Theresa Lazaro.
Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.
Steffi Graf und Christian Baha.
Staatsoperndirektor Bogdan Roscic mit Doris Schmidauer und Alexander Van der Bellen.
Der italienische Sänger Al Bano Carrisi mit Begleitung.
Lidia Baich.
Clemens Unterreiner.
Harald Glööckler kam mit viel Haar.
Die Pochers in bester Stimmung.
Hausherr Bogdan Roscic.
Christian und Ekaterina Mucha.
Anna Netrebko.
Sharon Stone hat es nach einer Flucht ins Hotel Sacher doch noch in die Oper geschafft.
Fran Drescher hat Spaß.
Fran Drescher.
Anna Netrebko.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen schaut mit Freude zu.
Aufgeregte Debütantinnen.
Frisch verliebt: Martina Reuter.
Bahati Venus kam mit ihrem Verlobten.
Fran Drescher ist begeistert.
So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an.
So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an.
So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an.
So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an.
Eva Poleschinski und Nadine Leopold.
Evelyn Burdecki braucht Platz.
Genießt die Nacht: Fran Drescher.
Die Muchas im Blitzlichtgewitter.
Nicole Osl.
Wieder mal dabei: Harald Glööckler.
Andreas Babler.
Iris Law, die Tochter von Jude Law.
Elegant: Hollywood-Star Sharon Stone.
Carolin Sinemus.
"Jedermann" Philipp Hochmair.
Model Nadine Mirada.
Die Spencer-Zwillinge.
Julian F. M. Stöckl.
Wolfgang und Angelika Rosam mit Österreichs Starkoch in Hollywood: Wolfgang Puck.
Gery Keszler.
Mit 82 Jahren zum ersten Mal am Opernball: Albano Carrisi.
Operndiva Anna Netrebko.
Sebastian Kurz kam mit Elisabeth Köstinger.
Marianne Kohn.
ESC-Sieger JJ Pietsch.
Nina Blum.
Simone Thomalla.
Marika Lichter mit Johann Lafer.
Trash-Star Micaela Schäfer.
Marvin Kren.
Dompfarrer Toni Faber.
Das Ex-Ehepaar Pocher.
Daniel Serafin und Ingrid Flick in Ballstimmung.
Lena Schilling mit Message.
Die Geiss-Töchter.
ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun mit Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic.
Model Nadine Leopold in Eva Poleschinski.
Mit-Organisatorin Birgit Reitbauer.
Maryam Yeganehfar.
Für den ORF im Einsatz: Silvia Schneider.
Leona König.
Stammgäste: Die Worsegs.
Gewagt: Designerin Lena Hoschek.
Moderatorin Theresa Vogl.
ORF-Moderator Andi Knoll.
Lilian Klebow.
Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe.
Ex-Opernball-Chefin Maria Großbauer.
Fran Drescher und Jacqueline Lugner.
Das Verleger-Ehepaar Christian und Ekaterina Mucha.
Martina Reuter.
Evelyn Burdecki.
Model Nadine Mirada.
Die Spencer-Zwillinge, Lady Dianas Nichten.
Simone Thomalla und ihr Begleiter.
Davina Geiss.
Lily Paul-Roncalli.
Jacky Lugner und ihre Gäste.
Sacher-Chefin Ali Winkler.
Sabine Apfolterer.
Amra Deisenhammer mit Lily Paul-Roncalli.
Aline Basel und Sabine Apfolterer.
Schuhsuche in letzter Minute: The BossHoss.
The BossHoss.
Jacke Lugner.
Mirjam Weichselbraun.
So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an.
Später dann wurden auch Schuhe ausgezogen in der Loge und getanzt. Es dürfte ein gelungener Abend für das Verleger-Ehepaar gewesen sein. Sie blieben bis in die frühen Morgenstunden.