Ob das die Loge mit der besten Laune am Opernball 2026 war?

Im Vorfeld zeigte sich Medienmacher Mucha nicht einverstanden mit den musikalischen Entwicklungen am Opernball.

Kenne ihn vom Wegschauen

Dass zur Eröffnung ein Musical erklingen sollte gefiel Mucha gar nicht und er tat es auf Instagram kund. Daraufhin ließ der Staatsopernchef Bogdan Roščić ihm und anderen Kritikern live im ORF-Gespräch ausrichten, was er davon halte: "Es gibt sonst auch Menschen, bei denen man die Straßenseite wechselt. Es gibt den schönen Wiener Ausdruck: 'Ich kenne ihn vom Wegschauen.' Also manchmal muss man sich plötzlich in einen Gang ducken. Da ich die Oper doch sehr gut kenne, besser als die meisten Gäste, habe ich darin eine gewisse Geschicklichkeit entwickelt."

Millionen-Schmuck

Doch Mucha ließ sich den Ballabend nicht verderben, hatte viel Spaß in seiner Loge. Einmal wurde es aber auch kurz gefährlich - zumindest für das Familienbudget. Nämlich, als Gattin Ekaterina einen Emerald-Cut-Diamantring von Köck übergestreift bekam, der ihr sehr gut stand. Mucha scherzhaft in Panik: "Gib den sofort zurück!" Ekaterina trug mehr als eine Million Euro in Schmuck am Körper, wurde mit Geschmeide von Köck ausgestattet, was ihr einen Bodyguard einbrachte.

205/205 © APA Model Nadine Leopold. © Moni Fellner Adi Weiss und seine Gäste ließen es krachen. © Moni Fellner © Fuhrich Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher. © Fuhrich Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher. © Fuhrich Um 00.19 Uhr machte Sharon Stone sich auf den Weg zurück ins Hotel Sacher. © Moni Fellner Gut drauf: Michael Ludwig. © Moni Fellner © Moni Fellner © Moni Fellner © Fuhrich Hatte dann doch noch Spaß: Sharon Stone. © APA Die albanische Außen- und Europaministerin Elisa Spiropali, die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und ihre philippinische Amtskollegin Maria Theresa Lazaro. © APA Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. © APA Steffi Graf und Christian Baha. © Fuhrich © Fuhrich © APA Staatsoperndirektor Bogdan Roscic mit Doris Schmidauer und Alexander Van der Bellen. © APA © APA Der italienische Sänger Al Bano Carrisi mit Begleitung. © Moni Fellner Lidia Baich. © APA Clemens Unterreiner. © APA Harald Glööckler kam mit viel Haar. © APA Die Pochers in bester Stimmung. © APA Hausherr Bogdan Roscic. © APA © APA © APA Christian und Ekaterina Mucha. © APA Anna Netrebko. © Andreas Tischler Sharon Stone hat es nach einer Flucht ins Hotel Sacher doch noch in die Oper geschafft. © APA © APA © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler Fran Drescher hat Spaß. © Andreas Tischler © Andreas Tischler Fran Drescher. © Andreas Tischler Anna Netrebko. © Andreas Tischler © APA © APA © Andreas Tischler © APA © APA © APA © APA © Andreas Tischler © APA © APA © APA © APA © APA © APA © APA © Andreas Tischler © APA © APA © APA © APA © APA © APA © APA © APA © APA Bundespräsident Alexander Van der Bellen schaut mit Freude zu. © APA Aufgeregte Debütantinnen. © Moni Fellner Frisch verliebt: Martina Reuter. © Moni Fellner © Moni Fellner Bahati Venus kam mit ihrem Verlobten. © Moni Fellner © Moni Fellner © Moni Fellner © Moni Fellner © Moni Fellner © Moni Fellner © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © APA Fran Drescher ist begeistert. © APA © APA © Moni Fellner © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Moni Fellner © Fuhrich So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. © Fuhrich So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. © Fuhrich So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. © Fuhrich So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. © APA © Fuhrich Eva Poleschinski und Nadine Leopold. © Andreas Tischler Evelyn Burdecki braucht Platz. © Moni Fellner Genießt die Nacht: Fran Drescher. © Andreas Tischler Die Muchas im Blitzlichtgewitter. © Fuhrich © Moni Fellner © Andreas Tischler Nicole Osl. © Andreas Tischler Wieder mal dabei: Harald Glööckler. © Andreas Tischler Andreas Babler. © Andreas Tischler © Fuhrich Iris Law, die Tochter von Jude Law. © Andreas Tischler Elegant: Hollywood-Star Sharon Stone. © Andreas Tischler Carolin Sinemus. © Andreas Tischler "Jedermann" Philipp Hochmair. © Andreas Tischler Model Nadine Mirada. © Andreas Tischler Die Spencer-Zwillinge. © Fuhrich Julian F. M. Stöckl. © Fuhrich Wolfgang und Angelika Rosam mit Österreichs Starkoch in Hollywood: Wolfgang Puck. © Fuhrich Gery Keszler. © Andreas Tischler Mit 82 Jahren zum ersten Mal am Opernball: Albano Carrisi. © Andreas Tischler Operndiva Anna Netrebko. © Andreas Tischler Sebastian Kurz kam mit Elisabeth Köstinger. © Andreas Tischler Marianne Kohn. © Fuhrich ESC-Sieger JJ Pietsch. © Andreas Tischler Nina Blum. © Andreas Tischler Simone Thomalla. © Fuhrich Marika Lichter mit Johann Lafer. © Andreas Tischler © Andreas Tischler Trash-Star Micaela Schäfer. © Andreas Tischler Marvin Kren. © Andreas Tischler © Fuhrich Dompfarrer Toni Faber. © Andreas Tischler Das Ex-Ehepaar Pocher. © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Moni Fellner © Andreas Tischler © Fuhrich Daniel Serafin und Ingrid Flick in Ballstimmung. © Fuhrich Lena Schilling mit Message. © Fuhrich Die Geiss-Töchter. © Fuhrich © Andreas Tischler ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun mit Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic. © Andreas Tischler Model Nadine Leopold in Eva Poleschinski. © Andreas Tischler Mit-Organisatorin Birgit Reitbauer. © Andreas Tischler Maryam Yeganehfar. © Andreas Tischler © Andreas Tischler Für den ORF im Einsatz: Silvia Schneider. © Andreas Tischler Leona König. © Moni Fellner Stammgäste: Die Worsegs. © Andreas Tischler Gewagt: Designerin Lena Hoschek. © Fuhrich Moderatorin Theresa Vogl. © Andreas Tischler ORF-Moderator Andi Knoll. © Andreas Tischler Lilian Klebow. © Andreas Tischler Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe. © Fuhrich Ex-Opernball-Chefin Maria Großbauer. © Andreas Tischler © Andreas Tischler Fran Drescher und Jacqueline Lugner. © Fuhrich Das Verleger-Ehepaar Christian und Ekaterina Mucha. © Fuhrich © Fuhrich Martina Reuter. © Fuhrich Evelyn Burdecki. © Fuhrich © Fuhrich Model Nadine Mirada. © Moni Fellner Die Spencer-Zwillinge, Lady Dianas Nichten. © Fuhrich Simone Thomalla und ihr Begleiter. © Andreas Tischler Davina Geiss. © Andreas Tischler Lily Paul-Roncalli. © Andreas Tischler Jacky Lugner und ihre Gäste. © Andreas Tischler Sacher-Chefin Ali Winkler. © Andreas Tischler Sabine Apfolterer. © Andreas Tischler Amra Deisenhammer mit Lily Paul-Roncalli. © Fuhrich Aline Basel und Sabine Apfolterer. © Andreas Tischler Schuhsuche in letzter Minute: The BossHoss. © Andreas Tischler The BossHoss. © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler Jacke Lugner. © Moni Fellner © Fuhrich © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler Mirjam Weichselbraun. © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Fuhrich So ein Gedränge hatte Hollywood-Diva Sharon Stone in der Staatsoper nicht erwartet: Kaum war sie bei der Feststiege angekommen, machte sie schon wieder kehrt und trat in heller Panik die Flucht an. © Moni Fellner © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler

Später dann wurden auch Schuhe ausgezogen in der Loge und getanzt. Es dürfte ein gelungener Abend für das Verleger-Ehepaar gewesen sein. Sie blieben bis in die frühen Morgenstunden.