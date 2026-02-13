Opernball: Liebe, Panik & Beautys in Black

Längste Gästeliste seit Jahren ++ Wirbel bei Eröffnung ++ Gleich drei „neue Lugners“ mit Stars in ihren Logen ++ Mode-Hoppalas ++ Ball der Superlative

Wien. Panik-Attacke und vorzeitige Flucht von Sharon Stone Internet-Wirbel um Anna Netrebko („Talentlose Trällertrulla!“) und die Liebes-Outings von Jedermann Philipp Hochmair mit Designerin Carolin Sinemus sowie von Martina Reuter mit Fitnesstrainer Vladi Pavlic. Mode-Hoppalas von Nadine Mirada und Evelyn Burdecki, die zum Last-Minute Ersatzkleid greifen mussten, royaler Glanz von den Lady-Di-Nichten Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer in Oscar de la Renta-Glitzer und Hollywood-Glamour dank „Nanny“ Fran Drescher, die in Dolce & Gabbana alle Blicke auf sich zog. Dazu eine schier unendliche Riege an deutschen TV-und Trash-Legenden. Von Simone Thomalla, die mit Hose (!) antanzte, über Harald Glööckler oder Oliver Pocher bis zu The BossHoss.

Der 68. Opernball, mit dem der ORF wieder die Zuseher Millionen im Visier hatte und die Twitter-Community erregte („Nicht witzig!“), glänzte nicht nur dank Schmuck im Wert von mehr als 7 Millionen Euro und den Red Naomi Futura Rosen so aufregend wie schon lange nicht.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Viel Glanz, nur Eröffnung war manchen zu seicht

Erbe. Auch weil heuer mit Tochter Jaqueline Lugner, Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer und den Verlegern Adi Weiss und Michael Lameraner gleich drei potenzielle Nachfolger von Richard Lugner selig mit ihren Ballgästen für Star-Rummel sorgten.

© Tischler

Show. Nach dem Debütanten-Tanz von 144 Paaren rund um Promi-Sprösslinge wie Paris Worseg oder Liliane Hohenlohe sorgte die Broadway-lastige Eröffnung mit Musical-Hits aus u.a. West Side Story für so manches Kopfschütteln: „Viel zu seicht für die Staatsoper!“ Kritik, die Hausherr Bogdan Rošcic freilich abprallen ließ. „Das ist der Fluch der Hochkultur!“

© APA/ROLAND SCHLAGER

Auch das Gewalze war heuer prominentest besetzt: Al Bano Carrisi, Ami-na Dagi, Lilian Klebow, Birgit Reitbauer, Nadine Mira-da, Silvia Schneider, Lili Paul-Roncalli, Leona König oder ESC-Sieger JJ. Zugabe am 4. Februar 2027 da steigt der 69. Opernball.