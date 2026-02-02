Maskierter Räuber bedrohte mit Messer Stand-Inhaber

Der Gesuchte klaute Bargeld und flüchtete in einem weißen Peugeot 308.

Der unbekannte, maskierte Mann mit Haube soll bereits am 30. Dezember gegen 18.50 Uhr die Eingangstür eines Feuerwerksverkaufsstandes in Leobersdorf aufgerissen und selbst Bargeld aus der Kassa geklaut haben. Als ihm der Inhaber des Shops nachrannte, bedrohte der Gesuchte ihn mit einem Messer und stieß ihn weg.

Danach soll er mit einem weißen Peugeot 308, Baujahr 2014–2019, auf dem Kennzeichentafeln, die in Wien gestohlen wurden, davongefahren sein. In dem Fluchtfahrzeug soll sich ein Komplize befunden haben.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos. Deshalb hat die niederösterreichische Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt mehrere Lichtbilder des Tatverdächtigen veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des bislang unbekannten Täters werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.

Täterbeschreibung:

ca. 180 cm groß



normale Statur



kein Akzent



schwarze Jogginghose



schwarzer Kapuzenpullover



schwarze Maske, die bis zur Nase das Gesicht verdeckte und ein helles, totenkopfähnliches Symbol aufwies.