Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Leobersdorf
© LPD NÖ

Hinweise erbeten

Maskierter Räuber bedrohte mit Messer Stand-Inhaber

02.02.26, 15:16
Teilen

Der Gesuchte klaute Bargeld und flüchtete in einem weißen Peugeot 308. 

Der unbekannte, maskierte Mann mit Haube soll bereits am 30. Dezember gegen 18.50 Uhr die Eingangstür eines Feuerwerksverkaufsstandes in Leobersdorf aufgerissen und selbst Bargeld aus der Kassa geklaut haben. Als ihm der Inhaber des Shops nachrannte, bedrohte der Gesuchte ihn mit einem Messer und stieß ihn weg. 

Danach soll er mit einem weißen Peugeot 308, Baujahr 2014–2019, auf dem Kennzeichentafeln, die in Wien gestohlen wurden, davongefahren sein. In dem Fluchtfahrzeug soll sich ein Komplize befunden haben.

Eine  Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos. Deshalb hat die niederösterreichische Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt mehrere Lichtbilder des Tatverdächtigen veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des bislang unbekannten Täters werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.

Täterbeschreibung:

ca. 180 cm groß

normale Statur

kein Akzent

schwarze Jogginghose

schwarzer Kapuzenpullover

schwarze Maske, die bis zur Nase das Gesicht verdeckte und ein helles, totenkopfähnliches Symbol aufwies.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen