Festnahme
Weitere Taten?

Einbruch in Frisörladen: Syrer (14) vorläufig festgenommen

02.02.26, 13:56
Der nervöse Teenie (14) und sein Freund fielen den Beamten in einem Streifenwagen in der Nähe des Hauptbahnhofes auf. 

Dank aufmerksamer Polizisten, die am Sonntag gegen 8 Uhr gerade unterwegs waren, konnte ein 14-Jähriger geschnappt werden, der zuvor in ein Friseurgeschäft eingebrochen war. Aufgefallen waren der junge Syrer und sein Freund, weil sie sichtlich nervös vom Anblick des Streifenwagens davonliefen.

Als das Duo von den Polizisten angehalten wurde, konnte bei dem 14-Jährigen ein Nothammer, Marihuana, Bargeld sowie eine fremde Bankomatkarte sichergestellt werden. Der 14-Jährige wurde auf die Polizeiinspektion gebracht.

Dort gab er schließlich zu, in der Nacht gegen 4 Uhr gemeinsam mit einem Freund  in ein Friseurgeschäft in Favoriten eingebrochen zu sein. Der 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die Beamten gehen davon aus, dass der Minderjährige mit weiteren Einbruchsdiebstählen in Verbindung stehen könnte.Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

