Nach Oscar-Beben: "One Battle After Another" ist Favorit beim Bafta

Am 22. Februar, also noch vor den Oscars werden die britische Filmpreise Bafta s vergeben. "One Battle After Another" liegt mit 14 Nominierungen voran. Der Oscar-Aufregung "Blood & Sinners" hat 13 Sieges-Chancen.

Die beiden US-Filme "Blood & Sinners" und "One Battle After Another" gehen auch bei den britischen Bafta-Filmpreisen als Favoriten ins Rennen. Der tragikomische Action-Thriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle wurde am Dienstag für 14 Bafta-Awards nominiert, unter anderem in der Kategorie "Bester Film". Die Macher des Vampir-Horrorfilms "Blood & Sinners" können sich immerhin in 13 Kategorien Hoffnung auf die begehrten Filmpreise machen.

© Warner Bros. Pictures

© Prime Video

Jeweils elf Mal nominiert wurden das britische Filmdrama "Hamnet" von Chloe Zhao und der US-Fim "Marty Supreme" mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Die Bafta-Trophäen werden am 22. Februar vergeben - drei Wochen vor der Oscar-Gala in Hollywood.

© Warner Bros. Pictures

Die Bafta-Nominierungen ähneln den vergangenen Donnerstag bekannt gegebenen Oscar-Nominierungen stark. Allerdings schnitt dort "Blood & Sinners" etwas besser ab: Mit 16 Oscar-Nominierungen stellte der Film von Regisseur Ryan Coogler einen Allzeit-Rekord auf und wurde in drei Kategorien mehr gelistet als "One Battle After Another".