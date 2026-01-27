Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
Nach Oscar-Beben: "One Battle After Another" ist Favorit beim Bafta
© Warner Bros. Pictures

Filmpreis

Nach Oscar-Beben: "One Battle After Another" ist Favorit beim Bafta

27.01.26, 15:13
Teilen

Am 22. Februar, also noch vor den Oscars werden die britische Filmpreise Bafta s vergeben. "One Battle After Another" liegt mit 14   Nominierungen voran. Der Oscar-Aufregung  "Blood & Sinners" hat 13 Sieges-Chancen.

Die beiden US-Filme "Blood & Sinners" und "One Battle After Another" gehen auch bei den britischen Bafta-Filmpreisen als Favoriten ins Rennen. Der tragikomische Action-Thriller "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle wurde am Dienstag für 14 Bafta-Awards nominiert, unter anderem in der Kategorie "Bester Film". Die Macher des Vampir-Horrorfilms "Blood & Sinners" können sich immerhin in 13 Kategorien Hoffnung auf die begehrten Filmpreise machen.

Nach Oscar-Beben:
© Warner Bros. Pictures

Nach Oscar-Beben:
© Prime Video

Jeweils elf Mal nominiert wurden das britische Filmdrama "Hamnet" von Chloe Zhao und der US-Fim "Marty Supreme" mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Die Bafta-Trophäen werden am 22. Februar vergeben - drei Wochen vor der Oscar-Gala in Hollywood.

Nach Oscar-Beben:
© Warner Bros. Pictures

Die Bafta-Nominierungen ähneln den vergangenen Donnerstag bekannt gegebenen Oscar-Nominierungen stark. Allerdings schnitt dort "Blood & Sinners" etwas besser ab: Mit 16 Oscar-Nominierungen stellte der Film von Regisseur Ryan Coogler einen Allzeit-Rekord auf und wurde in drei Kategorien mehr gelistet als "One Battle After Another".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen