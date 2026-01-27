Ausverkauft! Mega-Hype um „Lovely Days“-Festival

10.000 Fans feiern am 4. Juli mit Alice Cooper, Foreigner, Manfred Mann & Co beim “Lovely Days” Festival In Eisenstadt ab .Dias von oe24 präsentierte Austro-Woodstock ist ausverkauft.

Die neue Horror-Show „Alice’s Attic“ von Grusel-Rocker Alice Cooper („Poison”), das Eisenstadt-Debüt der Kultrocker Foreigner („I Want to Know What Love Is“) und die Hitfabrik Mann’s Earthband („Do Wah Diddy Diddy“) – das von oe24 präsentierte “Lovely Days Festival“ in Eisenstadt liefert am 4.Juli ein Headliner-Package der Extraklasse. Wer jetzt noch Tickets für die Woodstock-artige Oldie-Party im malerischen Schlosspark ergattern will, hat Pech: „Das Lovely Days 2206 ist ausverkauft,“ jubelt Veranstalter Ewald Tatar auf Facebook. 10.000 Fans feiern beim Austro-Woodstock ab!

© zeidler

© Barracuda Music

Der Hype war freilich abzusehen: Alice Cooper feiert mit Kulthits „No More Mr. Nice Guy“ über „Poison“ bis „Feed My Frankenstein“ und seine schaurigen Accessoires wie Kunstblut, Zwangsjacke und natürlich der Guillotine nach bislang auch schon 19 Österreich-Konzerten seine Eisenstadt-Premiere. Dazu haben Foreigner für 80 Millionen-fach verkaufte Kulthits wie „Urgent“, „Cold As Ice“, Waiting for a Girl Like You", "Juke Box Hero" und den ewige L'amour Hatscher „I Want to Know What Love Is“ den neuen Sänger Luis Maldonado dabei.

© Getty Images

Foreigner (o.) und Manfred Mann’s Earthband (u.) rocken Lovely Days.

© Getty Images

Dazu gibt’s als Einheizer die vielen Hits der Manfred Mann’s Earthband – von „Pretty Flamingo“ über „Davy's on the Road Again „ bis „Do Wah Diddy Diddy“, die seit 1968 aktiven britischen Jazz- und Bluesrocker von Colosseum, die Tribute-Band Clearwater Creedence Revival mit Rock-Klassikern wie „Bad Moon Rising“ oder "Proud Mary“, das Austro-Revival von The Troggs („Wild Things“) und unseren Blues-Großmeister Hans Theessink.

© Dave Bitzan

© Barracuda Music

Ein Oldie-Festival für die Ewigkeit. Dazu gibt’s heuer im malerischen Schlosspark von EIsenstadt auch Pizzera & Jaus (2. Juli), das "Butterfly Dance" mit Moby, Jovanotti oder Sophie Ellis-Bextor (10. Juli) und das von oe24 präsentierte "Forestglade" mit u.a. Rise Against, Bush und New Model Army (11. Juli)