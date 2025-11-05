oe24 holt Rise Against, Bush & Co. zum Forestglade

Das von oe24 präsentierte Kultfestival Forestglade geht am 11. Juli in Eisenstadt in die zweite Runde. Neben Rise Against, Bush, Life Of Agony und Ash sind auch die Festival-Dauerbrenner von New Model Army mit dabei.

Kein Forestglade Festival ohne Therapy? und New Model Army - das war in den 90ern der Runnning Gag und dieser wird nun fast wieder wahr. Im Vorjahr ließ Ewald Tatar beim heißersehnten Comeback seines Kultfestivals nach einer 13-jährigen Pause und pünktlich zum 30. Geburtstag neben Cypress Hill oder The Sisters Of Mercy auch Therapy? im malerischen Schlosspark von Eisenstadt abrocken.

New Model Army (o.) und Rise Against (u.) beim Forestglade.

Auch Life Of Agony (o.) und Bush (u.) sind mit dabei

Jetzt präsentiert oe24 die Zugabe. Und da gibt’s am 11. Juli die Melodic Hardcore Rocker von Rise Against („Savior“), Rock-Pin-Up Gavin Rossdale mit seiner Hitband Bush („Swallowed“), die jüngst in die Metal Hall of Fame aufgenommen Life Of Agony („River Runs Red“) und die nordirische Britpop-Partie Ash mit der neuen CD „Ad Astra“. Dazu natürlich auf allgemeinem Wunsch New Model Army, die ja schon 1995 bei der Premiere in Wiesen mit dabei waren und jetzt ihren bereits 6. Auftritt beim Kultfestival zünden. „Sonst wär es ja kein echtes Forstglade,“ schmunzelt Tatar über das Comeback der Veteranen.

Hans Theessink kommt zum Lovely Days.

Als Warm-Up für die 2. Neuauflage seines Kultfestivals („Das war mein erstes Festival-Baby und wurde zur Mutter meiner anderen Festivals. Ohne Forestglade würde es wohl kein Nova Rock geben.“) liefert Tatar bereits am 4. Juli das legendäre, ebenfalls von oe24 präsentierte „Lovely Days“ Festival mit Schock-Rocker Alice Cooper als Headliner. Dazu ist neben der Hit-Fabrik von Foreigner („I Want to Know What Love Is“.), Manfred Mann’s Earthband, Colosseum und der Tribute-Band Clearwater Creedence Revival jetzt auch die heimische Blues-Legende Hans Theessink neu dabei.