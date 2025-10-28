Oasis wollen für ihr Sensations-Comeback jetzt auch den Oscar

Liam und Noel Gallagher liefern mit der Oasis-Reunion das Musik-Wunder des Jahrzehnts. Jetzt will man damit auch den Oscar holen. Backstage wird alles für eine Sensations-Doku mitgefilmt!

14 Millionen Ticket-Anfragen, Schwarzmarktpreise bis zu 2.500 Euro für einen Stehplatz und über 2 Millionen Fans bei 41 Konzerten. Mit dem 15 Jahre lang für unmöglich gehaltenen Oasis-Comeback feiern die einstigen Streithähne Liam und Noel Gallagher das größte Pop-Märchen des Jahrzehnts. Jetzt will man auch ein Hollywood Wunder draufsetzten. Den Oscar!

© Instagram

© Getty Images



2027 könnten ihn Oasis einkassieren. Für den besten Dokumentar-Film, den die sensationelle Reunion mit der man seit 4. Juli mit ewigen Hymnen wie „Wonderwall“, „Don’t Look Back In Anger“ oder „Champagne Supernova“ die halbe Welt begeistert wird natürlich backstage von unzähligen Kameras begleitet. „Dieser Film hat Musikgeschichte eingefangen, und die Aufnahmen sind unglaublich“ verrät ein Tour-Insider. Und weiter: „Das Drama abseits der Bühne, das die ersten Schritte ihrer Reunion dokumentiert, steht jedem Hollywood-Blockbuster in nichts nach!“

© Getty Images

© Getty Images

Spannend Liam und Noel Gallagher haben auch wegen der Tour-Doku bislang noch kein einziges Interview zum Comeback gegeben. Die ganzen Geheimnisse soll nun erstmals die Tour-Doku zeigen.“ Es ist wirklich der Hammer. Die Brüder öffnen sich auf eine Art und Weise, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Es wird nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Fans sehr emotional sein, auf diese Zeit zurückzublicken.“

© YouTube

Neben der Oscar-reifen Tour-Doku hoffen die Fans nun auch auf die noch vor Weihnachten erwarteten Daten der für 2026 geplanten Europa-Tournee. Schenkt man einem geleakten Tourplan Glauben, dann haben Oasis dafür am 16. Juli auch das Wiener Happel Stadion reserviert.