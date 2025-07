Oasis: So cool war das 1. Konzert nach 16 Jahren Streit

Sie sind wieder da! Nach 16 Jahren Streit zündeten Liam und Noel Gallagher am Freitag im Cardiff wirklich das nicht mehr für möglich gehaltene Comeback. 74.500 Fans feierten die ewigen Britpop-Könige.

Freitag, 4. Juli 2025. 20.15 Uhr Ortszeit im Principality Stadium von Cardiff. Ein mehr als geschichtsträchtiges Datum! Denn Oasis sind wieder da! 5.795 Tage nach dem letzten Konzert beim V Festival 2009 und fast 16 Jahre nach dem historischen Disput in Paris haben sich die streitbaren Brüder Liam und Noel Gallagher wirklich wieder zusammengerauft und erfüllten damit die Träume einer ganzen Generation. 74.500 Fans, die am Schwarzmarkt bis zu 10.000 Pfund für die heißbegehrten Tickets löhnten, und VIPs wie Bruce Springsteen oder Eastenders-Star Danny Dyer waren im Principality Stadium live dabei. Dazu die halbe Welt via Internet zugeschaltet. „Ein Ereignis vergleichbar mit der Mondlandung“, brachte es die ehrwürdige BBC auf den Punkt.

© Getty Images

© Getty Images

Oasis zünden heute das heißersehnte Comeback

Oasis: oe24-Story sorgt jetzt für weltweite Schlagzeilen

Noel: “Die Oasis Konzerte werden nicht mehr so wild wie früher!“

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Und die Gallagher Brüder wurden den galaktischen Erwartungen mehr als gerecht. Gut aufgeheizt von den Britpop-Kollegen Cast („Alright“) und Richard Ashcroft („Bitter Sweet Symphony“) sowie dem legendären Intro „F****n’ in the Bushes“ bei dem u.a die Botschaft „Cardiff this is it“ auf den überdimensionalen Videoscreen gepostete wurde, lieferte man mit „Hello“, zu dem man Hand in Hand (!) auf die Bühne schritt, das mehr als perfekte Entree. Schließlich heißt es da ja im Refrain: „It’s good to be back!“ Auch „Acquiesce“ lieferte die passenden Songzeilen „Because we need each other. We believe in one another“. Worte die nie treffender waren.

© Getty Images

© YouTube

Nach ewigen Klassikern wie „Morning Glory“, „Some Might Say“, das man erstmals seit 2002 wieder ins Programm nahm, oder „Bring It On Down“, die auch mit 30 Jahren am Buckel beim gut vollgetankten Publikum mehr Euphorie auslösten als alle aktuellen Songs, wurde Liam dann rechtzeitig zur großen Mitgröl- Hymne „Cigarettes & Alcohol“ das erste Mal laut. "Dreht die verdammten Handys ab!"

© YouTube

Nach „Supersonic“ und „Roll With It“ übernahm dann Noel für den erstmals seit 20 Jahren wieder bei Oasis angestimmten Fan-Favoriten „Talk Tonight“ den Gesang. Auch bei "Half the World Away" und der obligaten Zugabe „Don’t Look Back in Anger“, bei der sich ganz Cardiff voll Freudentränen in den Armen lag, war Liam nicht auf der Bühne.

© Getty Images

Mit diesen Songs feierten Oasis ihr Comeback:

F****n’ in the Bushes (Intro)

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little By Little

D’you Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ‘n’ Roll Star

Zugaben:

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

© Getty Images

Unterstützt von Paul „Bonhead“ Arthurs, der nach 27 Jahren Pause sein Oasis-Comeback feierte, Bassist Andy Bell, der seine Rückkehr ja in einem weltweit zitierten oe24-Interview bestätigte („Ja ich bin dabei und freue mich schon!“) und Neo-Drummer Joey Waronker lieferte man in der zweiten Show-Hälfte einen treibenden Mix aus Standards („Slide Away“), selten Gespieltem („D’you Know What I Mean?“) und den ganz großen Hymnen wie „Live Forever“, das man dem tödlich verunglückten Liverpool-Kicker Diogo Jota widmete und „Rock ‘n’ Roll Star“. „Das ist der letzte Song!“

© Getty Images

Von wegen! Als Zugabe setzte man dann nach „The Masterplan“ die allergrößten Kracher drauf: „Don’t Look Back in Anger“, „Wonderwall“ und das Epos „Champagne Supernova“. Ein historisches Comeback, mit dem Oasis eindrucksvoll ihren Ausnahmestatus bestätigten.

© Facebook

Noel Gallagher © Zeidler

Bis zum 23. November lassen Oasis jetzt noch 40 weitere Comeback-Konzerte quer über den Globus folgen. Von Sydney bis São Paulo. Dazu denkt man für 2026 schon an eine große Europa-Tour und das erste Österreich-Konzert seit der von oe24 präsentierten Stadthallen-Show am 26. Februar 2009.