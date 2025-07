Oasis zünden heute das heißersehnte Comeback

Die Musikwelt blickt heute nach Cardiff. Um 20.15 Uhr Ortszeit starten Liam und Noel Gallagher das nicht mehr für möglich gehaltene Oasis-Comeback. Die Tour bricht schon jetzt alle Rekorde und soll 2026 auch in Wien stoppen.

Am 22. August 2009 standen sie beim V Festival nahe Wolverhampton das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne. Jetzt, exakt 5.795 Tage später, feiern die ewigen Streithansln Liam und Noel Gallagher das heißersehnte Oasis Comeback. Im Principality Stadium von Cardiff steigt das erste von 41 Reunions Konzerten. 74.500 Fans, die dank dem umstrittenen Dynamic Pricing von Ticketmaster bis zu 500 Euro pro Karte löhnten, sind bei der größten Musiksensation des Jahrzehnts live dabei.

© Ticketmaster

© Getty Images

Alleine für die ersten 16 England-Termine gab es über 14 Millionen Ticketanfragen. Dazu wird das Comeback landesweit mit eigenen Pop-Up-Stores und einer 100 Millionen Euro starken Merchandising Koop mit Adidas zelebriert . Selbst die ehrwürdige BBC widmet Oasis heute eine mehrstündige Sondersendung. „Ein Ereignis vergleichbar mit der Mondlandung“.

© zeidler

Das ist die geplante Setlist von Oasis:

F****n’ in the Bushes (Intro)

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Bring It On Down

Talk Tonight

Half the World Away

Little By Little

D’you Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ‘n’ Roll Star

The Masterplan (Noel)

Don’t Look Back in Anger (Noel)

Wonderwall

Champagne Supernova

© zeidler

Pünktlich um 20.15 Uhr Ortszeit - also um 21.15 Uhr unserer Zeit - geht’s wie Liam via Twitter verkündete los: „Wer zu spät kommt den bestraft das Leben“. Am Programm stehen rund 20 Britpop-Klassiker wie „Supersonic“, „Cigarettes and Alcohol“ oder „Champagne Supernova“. Dazu natürlich die ewigen Hymnen „Don’t Look Back In Anger“ und „Wonderwall“. Diese schallten schon am Montag durch das Principality Stadium. Allerdings nur als Aufzeichnung. „Niemand probt an einem Montag“, so Liam. Bruder Noel war da noch gar nicht in Cardiff. Er reiste erst am Dienstag an. Mit dem Zug!

© Simon Emmett

Bis 23 November rocken Oasis jetzt für über 2,5 Millionen Fans durch Großbritannien, Irland, Nordamerika, Mexiko, Japan, Australien und Südamerika. Für 2026 ist dann eine große Europa-Tour angedacht. Die rot-weiß-roten Fans hoffen dabei auf das erste Wien-Konzert seit der von oe24 präsentierten Stadthallen-Show am 26. Februar 2009. Liam und Noel haben dafür das Happel Stadion im Visier.

© Adidas

Und wieder zwei verschiedene Hotels. Denn abseits der Bühne will man sich so gut wie möglich aus dem Weg gehen. Abgesehen von zwei kurzen Fotosessions für das Tourplakat und die Adidas-Kampagne wurden Liam und Noel bislang ja nicht gemeinsam gesichtet. Und das will man trotz der Reunion so beibehalten.