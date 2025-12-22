Jugendbande verprügelt Vater von Satans Bratan

Eine Jugendbande hat einen wehrlosen 70-jährigen Mann verprügelt. Nun meldet sich der Influencer Satans Bratan an die Öffentlichkeit. Beim Opfer handelt es sich um seinen Vater.

Normalerweise postet der Influencer Satans Bratan humorvolle Videos auf seinen Kanälen. Doch in seinem letzten Video berichtet er über einen persönlichen Schicksalsschlag.

Sein Vater (70) wurde am Samstagabend, den 20. Dezember 2025, am Bergtaidingweg von einer Gruppe Jugendlicher brutal angegriffen. Der 70-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Jugendliche attackierten Mann

In seinem Video schildert Satans Bratan, dass sein Vater an mehreren Jugendlichen vorbeigehen wollte. Die Gruppe hat sich am Gehweg "breit gemacht". Als der Mann sie überholen wollte, wurde er von den Teenagern grundlos attackiert. Sie haben den 70-Jährigen niedergeschlagen und brutal verprügelt.

Satans Bratans Vater erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesichtsbereich und die Schulter sei gebrochen. Wieso die Jugendlichen den Mann so brutal angegriffen haben, ist derzeit unbekannt. Im Video sagt der Influencer unter Tränen: "Sein Gesicht ist gebrochen, seine Schulter ist gebrochen. Sie haben ihn so zugerichtet – einen hilflosen alten Mann."

"Wir erkennen unseren eigenen Vater kaum wieder"

Er beschreibt: "Wir erkennen unseren eigenen Vater kaum wieder, so schlimm haben sie ihn zugerichtet." Satans Bratan erzählt auch, dass die Jugendlichen schon einmal seinen Vater in den Rücken getreten haben.

Der Wiener will nun seine riesige Community nutzen, um die Übeltäter ausfindig zu machen. Satans Bratan bittet um Hinweise und kündigt an, einen Finderlohn für hilfreiche Hinweise zu bezahlen.