Freie Fahrt bis Schlachthausgasse: Linie 18 zurück auf Stammstrecke

Die Wiener Linien haben die Modernisierung der Linie 18 abgeschlossen. Vier Monate lang war die "18er-Bim" nur zwischen Burggasse-Stadthalle und St. Marx unterwegs

Gute Nachrichten für Öffi-Fahrer: Ab dem 19. Dezember verkehrt die Linie 18 wieder auf ihrer gewohnten Strecke zwischen Burggasse-Stadthalle und U3-Schlachthausgasse. Im Zuge der Arbeiten wurden nicht nur die Gleise erneuert, sondern der gesamte Straßenraum auf der Landstraßer Hauptstraße zwischen Viehmarktgasse und Leberstraße sowie Abschnitte der Viehmarktgasse und des Rennwegs neugestaltet.

Neue Grünflächen und Bäume

Rund 1.000 Quadratmeter neue Grünflächen wurden errichtet und 33 neue Bäume gepflanzt - als erster Teil von insgesamt rund 200, die entlang der Verlängerung der Linie 18 bis zur U2-Station Stadion gepflanzt werden. Neben den neuen Grünflächen und Bäumen wurde im Zuge der Gleisbauarbeiten auf der Landstraßer Hauptstraße zwischen Leberstraße und Viehmarktgasse ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg errichtet.

"Nach Monaten der Baustelle kehrt nun Weihnachtsfriede für die anrainende Bevölkerung ein und das Endprodukt darf bestaunt werden: Neue Gleise, eine verkehrssichere Radwegeführung und somit eine Anbindung der wichtigen Einrichtungen im 3. Bezirk an den Gürtel und Simmering", betont Erich Hohenberger, SPÖ-Bezirksvorsteher der Landstraße.

Ein Kilometer an neuen Radwegen

Im Rahmen der Gleismodernisierung der Linie 18 wurden auch rund ein Kilometer an neuen Radwegen geschafft. Auf der Landstraßer Hauptstraße zwischen Leberstraße und Viehmarktgasse ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Ebenso bindet seit Mittwoch ein komfortabler und sicherer Zwei-Richtungs-Radweg auf dem Rennweg zwischen Grasberggasse und Landstraßer Hauptstraße den Radweg und die Fahrradstraße in der Rinnböckstraße direkt ans Hauptradverkehrswegenetz an. In der Viehmarktgasse wurde ebenfalls ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg zwischen Henneberggasse und Schlachthausgasse errichtet.

Verlängerung der Linie 18 bis zur U2 Stadion

Während die Bauarbeiten im dritten Bezirk abgeschlossen sind, laufen die Arbeiten für die Verlängerung der Linie 18 auf Hochtouren: Die 3,1 Kilometer lange Neubaustrecke der Linie 18 bis zur U2-Station Stadion. Ab Herbst 2026 entsteht eine leistungsstarke, klimafreundliche Öffi-Direktverbindung zwischen dem 2. und 3. Bezirk – durch den grünen Prater. Die verlängerte Linie 18 führt künftig von der Schlachthausgasse über die Hauptallee direkt zum Ernst-Happel-Stadion. Insgesamt entstehen dabei sieben neue Haltestellen.

"Bei der Linie 18 haben wir nicht nur 3.700 Meter neue Gleise verlegt und siebzehn Weichen eingebaut, sondern auch die Haltstellen haben ein barrierefreies Upgrade bekommen. Jetzt geht es mit voller Kraft für die Verlängerung der Linie 18 bis zur U2-Station Stadion weiter“, so Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien.