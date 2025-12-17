Alles zu oe24VIP
Auto landete in Teich Gleinstätten
© Freiwillige Feuerwehr Pistorf

Nach Unfall

Auto landete mit Lenkerin und Hund in Teich

17.12.25, 11:11
Eine 68-Jährige kam Dienstagnacht mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Fischteich. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades.

Stmk. Die Lenkerin aus Linz war gegen 23 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 303 von St. Andrä kommend Fahrtrichtung Pistorf unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene.

Danach überschlug sich das Fahrzeug und landete im angrenzenden Fischteich, wo das Auto fast zur Gänze versank. Die 68-Jährige konnte sich selbst und ihren Hund aus dem Fahrzeug befreien. Nachfolgende Fahrzeuglenker verständigten die Rettungskräfte.

Nach der Erstversorgung wurde das Unfallopfer mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Südweststeiermark eingeliefert. Der Hund blieb unverletzt.

Das Autowrack wurde von der Feuerwehr Leibnitz mithilfe eines Krans geborgen.

