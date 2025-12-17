Zwei Stiere beim Verladen ausgerissen - Behörden schlagen Alarm

Seit Dienstagabend suchen zahlreiche Einsatzkräfte nach zwei entlaufenen Stieren. Sie sind beim Verladen von einem Schlachthof entlaufen. Die Behörden schlagen Alarm.

Die beiden rund 700 Kilo schweren Stiere dürften nicht davon begeistert gewesen sein, im Schlachthof zu landen. Denn die Tiere waren gegen 19 Uhr beim Entladen in Fürstenfeld ausgerissen. Sie rannten in Richtung Stadtzentrum und von dort über mehrere Gemeindestraßen in Richtung Übersbach.

Auf einem Freigelände nahe der Fehringerstraße im Bereich Eisen Kohl) konnten Helfer die Tiere kurz darauf in einem Wald- bzw. Wiesenstück kurzzeitig sichten. Eine genaue Lokalisierung der beiden Stiere konnte trotz dem Einsatz von Drohnen und zahlreicher Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei bislang nicht erfolgen. Auch Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra, Vertreter der BH Hartberg-Fürstenfeld sowie eine Tierärztin beteiligten sich am nächtlichen Einsatz.

Suche geht weiter – Sperren veranlasst

Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse musste die Suche gegen Mitternacht abgebrochen werden. Zahlreiche Sperren wurden jedoch zur Vermeidung von potenziellen Gefahrensituation im Bereich des öffentlichen Straßen- und Bahnnetzes sowie im Bereich von Geh- und Radwegen veranlasst.

Die Suche wurde bereits heute, Mittwoch, Morgen fortgesetzt. Auch Drohnen stehen dabei erneut im Einsatz. Sollten Passanten die Tiere antreffen, sollen sie sich nicht nähern und sofort die Polizei verständigen.