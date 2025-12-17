Alles zu oe24VIP
Unfall

Betrunkener lag vor Hauseinfahrt - angefahren!

17.12.25, 08:08 | Aktualisiert: 17.12.25, 10:04
67-Jähriger touchierte am Boden liegenden Fußgänger - Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht 

Ein 41-jähriger Deutscher ist Dienstagabend im Tiroler Alpbach (Bezirk Kufstein) stark alkoholisiert vor einer Hauseinfahrt gelegen und von einem ausparkenden Pkw angefahren worden.

Der 67-jährige österreichische Lenker des Autos war rückwärts aus der Hauseinfahrt gefahren und fuhr das Bein des Deutschen an, teilte die Polizei mit. Der 67-Jährige alarmierte sofort den Notruf. Der 41-Jährige wurde von der Rettung versorgt und verletzt ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

