Betrunkener lag vor Hauseinfahrt - angefahren!

67-Jähriger touchierte am Boden liegenden Fußgänger - Mann verletzt ins Krankenhaus gebracht

Ein 41-jähriger Deutscher ist Dienstagabend im Tiroler Alpbach (Bezirk Kufstein) stark alkoholisiert vor einer Hauseinfahrt gelegen und von einem ausparkenden Pkw angefahren worden.

Der 67-jährige österreichische Lenker des Autos war rückwärts aus der Hauseinfahrt gefahren und fuhr das Bein des Deutschen an, teilte die Polizei mit. Der 67-Jährige alarmierte sofort den Notruf. Der 41-Jährige wurde von der Rettung versorgt und verletzt ins Krankenhaus Kufstein gebracht.