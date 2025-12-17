Betrunkenes Ehepaar mit Christbaum auf E-Scooter erwischt

Ein ungewöhnlicher Christbaum-Transport sorgte in Mondsee für einen Polizeieinsatz. Ein Ehepaar war betrunken mit E-Scootern unterwegs und fiel bei einer Kontrolle auf.

Am Dienstagabend hielten Polizisten in Mondsee ein Ehepaar im Zuge einer Schwerpunktkontrolle an, das seinen Christbaum auf ungewöhnliche Weise nach Hause bringen wollte. Bereits aus einiger Entfernung war zu erkennen, dass ein Mann während der Fahrt auf einem E-Scooter einen Christbaum festhielt und transportierte. Seine Frau folgte ihm ebenfalls auf einem E-Scooter.

Auffällige Fahrt entdeckt

Bei dem Mann handelt es sich um einen 38-jährigen Deutschen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Die Beamten stoppten beide zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Dabei bemerkten sie bei beiden starken Alkoholgeruch.

Alkotest deutlich positiv

Die Polizisten führten daraufhin einen Alkotest durch, der bei beiden sofort positiv ausfiel. Der Mann wies einen Alkoholwert von 1,38 Promille auf, bei seiner Frau wurden 1,16 Promille gemessen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Verdacht auf Drogenkonsum

Beim 38-Jährigen blieb es nicht beim Alkohol. Aufgrund seines Verhaltens vermuteten die Beamten zusätzlich einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Gegen den Mann und seine Frau folgen mehrere Anzeigen.