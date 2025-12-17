Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Christbäume
© Symbolfoto / Getty Images

Betrunkenes Ehepaar mit Christbaum auf E-Scooter erwischt

17.12.25, 08:48 | Aktualisiert: 17.12.25, 10:51
Teilen

Ein ungewöhnlicher Christbaum-Transport sorgte in Mondsee für einen Polizeieinsatz. Ein Ehepaar war betrunken mit E-Scootern unterwegs und fiel bei einer Kontrolle auf. 

Am Dienstagabend hielten Polizisten in Mondsee ein Ehepaar im Zuge einer Schwerpunktkontrolle an, das seinen Christbaum auf ungewöhnliche Weise nach Hause bringen wollte. Bereits aus einiger Entfernung war zu erkennen, dass ein Mann während der Fahrt auf einem E-Scooter einen Christbaum festhielt und transportierte. Seine Frau folgte ihm ebenfalls auf einem E-Scooter.

Auffällige Fahrt entdeckt

Bei dem Mann handelt es sich um einen 38-jährigen Deutschen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Die Beamten stoppten beide zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Dabei bemerkten sie bei beiden starken Alkoholgeruch.

Alkotest deutlich positiv

Die Polizisten führten daraufhin einen Alkotest durch, der bei beiden sofort positiv ausfiel. Der Mann wies einen Alkoholwert von 1,38 Promille auf, bei seiner Frau wurden 1,16 Promille gemessen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Verdacht auf Drogenkonsum

Beim 38-Jährigen blieb es nicht beim Alkohol. Aufgrund seines Verhaltens vermuteten die Beamten zusätzlich einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Gegen den Mann und seine Frau folgen mehrere Anzeigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden